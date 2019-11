VIDEO Marc Marquez | terribile caduta nelle qualifiche del GP Malesia 2019

Marc Marquez - incidente e caduta a Sepang/ VIDEO - spagnolo disarcionato dalla Honda : Marc Marquez, incidente e caduta a Sepang per il campione del mondo: Video. Lo spagnolo è stato disarcionato dalla sua Honda

VIDEO Marc Marquez - novità sulla Honda : freno posteriore sopra alla frizione - come sugli scooter : novità importante sulla moto di Marc Marquez durante le prove libere del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Sepang. Il Campione del Mondo ha infatti deciso di montare la leva del freno posteriore sopra alla frizione sulla parte sinistra del manubrio proprio come succede con gli scooter. Di seguito il VIDEO della novità tecnica sulla Honda di Marc Marquez. VIDEO freno posteriore Honda ...

VIDEO Marc Marquez - super salvataggio nelle FP1 a Sepang! Altro numero da circo dello spagnolo in Malesia : Marc Marquez fa sempre parlare di sé. L’iberico della Honda, nel corso delle prove libere 1 del GP della Malesia (penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP), ha deliziato la platea con un salvataggio dei suoi. Un numero da circo del campione del mondo, che conferma le sue qualità fuori dal comune in sella alla moto. Di seguito il VIDEO della prodezza dell’asso nativo di Cervera: VIDEO Marc Marquez, super salvataggio nelle ...

DIRETTA MILAN SPAL/ VIDEO streaming tv : l'arbitro è Marco Piccinini - Serie A - : DIRETTA MILAN SPAL streaming Video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match valevole per la 10giornata della Serie A.

Marche - speleologo 65enne scivola in una grotta : i soccorsi. VIDEO : Era in compagnia di tre compagni lo speleologo 65enne di Ancona che intorno alle 13 di ieri, 27 ottobre, si è infortunato ad una gamba dopo essere scivolato e poi caduto per diversi metri dentro una grotta. È successo nel complesso carsico di Frasassi, in località Genga, provincia di Ancona. I soccorsi Il Soccorso alpino e speleologico è stato allertato poco dopo l’incidente e ha raggiunto l'infortunato dopo alcune ore. Prestate le prime cure, ...

VIDEO Marc Marquez - GP Australia 2019 : “Per me si poteva correre ma il rischio era elevato” : Nel corso della giornata del sabato del GP d’Australia 2019, non si sono disputate le qualifiche della MotoGP, a causa del forte vento. Marc Marquez ha detto la sua ai microfoni di Sky dopo la decisione del rinvio: “Per me si poteva correre, lo avevamo fatto fino a quel momento, ma il rischio era elevato“. VIDEO INTERVISTA Marc Marquez GP Australia MOTOGP 2019 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

VIDEO Marc Marquez - che rischio nel test gomme nel GP d’Australia : acrobazia pazzesca per rimanere in sella : Marc Marquez ha rischiato tanto durante il test gomme andato in scena nelle prove libere 1 del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Phillip Islanda. Il Campione del Mondo si è dovuto inventare una delle sue proverbiali acrobazie per rimanere in sella ed evitare una brutta caduta. Di seguito il VIDEO del rischio corso da Marc Marquez. VIDEO Marc Marquez RISCHIA NEL test gomme: ...

VIDEO/ Fermana Triestina - 0-3 - : gol e highlights - trionfo alabardato nelle Marche : Video Fermana Triestina, 0-3,: gol e highlights, trionfo alabardato nelle Marche nella partita, posticipo del girone B di Serie C.

MotoGp – Clamorosa lite in pista tra Marquez e Lorenzo - il gesto di Marc è inequivocabile : “stai dormendo?” [VIDEO] : I due compagni di squadra hanno discusso animatamente al termine delle FP2, dopo essere entrati in contatto in curva Momenti di tensione in casa Honda durante la seconda sessione di prove libere, animi caldissimi tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez, entrati in rotta di collisione sul finire delle FP2. Il maiorchino si è ritrovato a procedere lentamente sulla traiettoria del compagno di squadra, riuscito ad evitarlo per poco non senza ...

Le Iene – Com’è morto Marco Pantani? Il VIDEO integrale della scientifica : camera a soqquadro e il corpo del ‘Pirata’ senza vita : Lo speciale de Le Iene ‘Com’è morto Marco Pantani?’ è stata ricostruita la storia del ‘Pirata’ e il fitto mistero intorno alla sua morte: mostrato il video della stanza d’hotel con il corpo senza vita del ciclista Il 14 febbraio del 2004 è una data che ha cambiato per sempre la storia del ciclismo italiano: nella ‘notte di San Valentino’ è morto Marco Pantani. Ricordato come uno dei ciclisti ...

Diretta Roma Monchengladbach/ Streaming VIDEO tv : Herrmann unico marcatore tedesco : Diretta Roma Monchengladbach Streaming video e tv: quote e risultato live del match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League.

Diretta/ Carrarese Como - risultato 0-0 - streaming VIDEO tv : Avvio di marca lombarda : Diretta Carrarese Como streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie C.