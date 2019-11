VIDEO Lewis Hamilton | partenza con la mano sinistra alzata | qual è il segreto del

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP USA 2019 : “Avevo il mal di testa dopo le libere - un circuito pieno di dossi” : Lewis Hamilton ha brillato nelle prove libere del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Austin. Il pilota della Mercedes ha stampato il miglior tempo nella FP2 e ha fatto capire di avere una marcia in più ma non sono mancate le criticità anche per il britannico che ne ha parlato al termine del turno: “dopo la prima sessione non mi sentivo bene. Questo è un tracciato pieno di dossi, non sono di cattivo in ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : ultimo giro. Lewis Hamilton vince - Vettel 2° - Leclerc giù dal podio : Lewis Hamilton conquista la vittoria nel GP del Messico e si avvicina ormai al sesto titolo Mondiale. Il pilota della Mercedes ha vinto in rimonta dopo il contatto iniziale con Max Verstappen. Una strategia perfetta della scuderia tedesca che ha usufruito anche degli errori della Ferrari e del degrado delle gomme di Vettel e Leclerc. I due piloti della Rossa partivano in prima fila, con il tedesco poi secondo e il monegasco solo quarto dietro ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : l’entrata trionfale di Lewis Hamilton sul podio - c’è la macchina sul palco! Scena da Hollywood : E’ un Lewis Hamilton scatenato sul podio del Gran Premio del Messico. Il pilota britannico ha conquistato la vittoria dopo una bellissima rimonta, sfruttando anche gli errori della Ferrari e i problemi della Rossa con le gomme. Semplicemente eccezionale la strategia della Mercedes e come sempre poi Lewis Hamilton ci ha messo del suo, avvicinandosi ormai al suo sesto Mondiale. VIDEO LEWS Hamilton SUL podio IN ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “Anche senza l’incidente di Bottas non avrei fatto la pole” : Non il turno di qualifiche del Gran Premio del Messico che Lewis Hamilton sognava. L’inglese, infatti, non è mai apparso in grado di battagliare ad armi pari con Max Verstappen e le due Ferrari, per cui si è dovuto accontentare della seconda fila. Il campione del mondo ammette che, anche senza l’incidente di Valtteri Bottas, non sarebbe stato in grado di conquistare la pole position, dato che le bandiere gialle hanno costretto tutti ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “Non è stato un grande venerdì - ma ci siamo abituati qui in Messico” : Da due anni a questa parte quella di Città del Messico è decisamente la peggiore pista del calendario per la Mercedes in termini di competitività ed il venerdì dell’edizione 2019 ha confermato in parte questo trend negativo. In particolare Lewis Hamilton ha fatto fatica soprattutto sul giro secco nelle FP2 inserendosi in quinta piazza a quasi 1″ di ritardo dal miglior tempo fatto segnare da Sebastian Vettel con la Ferrari. Di seguito ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “Non è un weekend speciale - punto a vincere. E per il Mondiale…” : Lewis Hamilton potrebbe laurearsi Campione del Mondo di F1 in occasione del GP del Messico, per riuscire nell’impresa dovrà guadagnare almeno 14 punti nei confronti del compagno di squadra Valtteri Bottas. Il britannico ha raccontato le sue sensazionia i microfoni di Sky: “Non lo vivo come un weekend speciale, al netto del fatto che siamo in Messico ed è un bellissimo posto. Lo vedo come un weekend normale, cercheremo di vincere come ...

VIDEO Lewis Hamilton può vincere il Mondiale F1 in Messico - primo match point per il britannico : Lewis Hamilton può vincere il Mondiale F1 2019 già in occasione del GP del Messico. Il britannico ha in mano il primo match point della stagione e punta a raggiungere il sesto titolo iridato ma la missione non sarà semplice per l’alfiere della Mercedes visto che ci sono poche combinazioni matematiche, deve fare quattordici punti in più del compagno di squadra Valtteri Bottas. Di seguito il VIDEO del servizio di Sky sulle possibilità di ...

VIDEO Scambio Valentino Rossi-Lewis Hamilton - tutti i dettagli dello show : il Dottore sulla Mercedes - il britannico con la Yamaha : Lo Scambio tra Lewis Hamilton e Valentino Rossi si può davvero fare, ormai l’accordo per il grande evento sembra essere raggiunto: il Dottore salirà a bordo di una Mercedes di Formula Uno mentre il britannico si metterà in sella a una Yamaha da MotoGP. Oggi ne ha parlato lo stesso centauro italiano al termine del GP del Giappone e Monster, sponsor in comune ai due piloti, sta definendo i dettagli dello show motoristico che potrebbe avere ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Giappone 2019 : “Complimenti al team - io e Bottas siamo e saremo sempre in lotta” : Una giornata da ricordare per la Mercedes quella del GP del Giappone, 17° round del Mondiale 2019 di F1. Il 1° e 3° terzo posto del finlandese Valtteri Bottas e del britannico Lewis Hamilton hanno permesso alla scuderia di Brackley di conquistare per la sesta volta il titolo dei costruttori. Una gara che, di fatto, si è decisa alla partenza e nella quale il finnico è stato abile a sfruttare le incertezze dei due piloti della Ferrari Sebastian ...

VIDEO Lewis Hamilton : “Una vittoria di squadra - bravi a non mollare mai” : Lewis Hamilton si è aggiudicato il Gran Premio di Russia 2019 di Formula Uno e, fino a metà gara, non era certo semplice da prevedere. Senza i guai della Ferrari non sarebbe stato facile centrare questo risultato, tanto meno la doppietta, ma il merito del campione del mondo è non avere mai mollato di un millimetro, per farsi trovare pronto al momento giusto. Così è stato, e il successo a Sochi gli consegna ormai il sesto titolo di fila. Andiamo ...

VIDEO F1 - GP Russia 2019 : Lewis Hamilton taglia il traguardo e vince la gara di Sochi. L’ultimo giro della gara : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Russia 2019 di Formula Uno, dopo una delle gare più sorprendenti degli ultimi tempi. L’inglese, che nel primo stint sembrava accontentarsi del terzo posto, approfitta prima del ko del motore di Sebastian Vettel, quindi della Virtual Safety Car per superare anche Charles Leclerc, per cogliere un successo quasi inatteso. Un finale di gara solidissimo ha permesso al campione del mondo un arrivo in ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Russia : “Non miglioriamo a ritmo della Ferrari - dobbiamo tirare fuori il massimo” : Lewis Hamilton ha faticato nelle prove libere del GP di Russia 2019 e al termine della giornata ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky: “E’ stata una giornata di scoperta ed esplorazione, non abbiamo però migliorato come gli altri che hanno fatto progressi importanti. Sul dritto avevamo in preventivo un ritardo di otto decimi dalle Ferrari, siamo migliorati ma non al loro ritmo. Pensiamo di migliorare ma non è un ...

VIDEO - F1 GP Russia 2019. Lewis Hamilton : “Contro le Ferrari servirà il massimo” : Le ultime tre sconfitte consecutive sicuramente si sono fatte sentire. Le classifiche sono ancora molto tranquille per le Mercedes, ma quest’ultimo periodo è nettamente favorevole alle Ferrari, con la doppietta di Leclerc ed il successo di Vettel a Singapore. In Russia, per il GP di Sochi, Lewis Hamilton cerca riscatto: “Contro le Ferrari servirà il massimo”. Andiamo a sentire le parole alla vigilia del fenomeno ...