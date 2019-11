VIDEO F1 | GP USA 2019 | la strategia della Ferrari dopo il problema di Leclerc

VIDEO F1 - GP USA 2019 : un trattamento speciale per l’asfalto ad Austin : Un asfalto molto particolare quello per il GP degli USA in quel di Austin, diverso da tutti quelli affrontati nel Mondiale di F1. Ad aggiungere un trattamento speciale nella serata di ieri, solo in alcune parti della pista però. Andiamo a scoprire nel dettaglio in un VIDEO ciò che è stato attuato. VIDEO GP USA 2019: trattamento speciale PER L’ASFALTO AD Austin Foto: Lapresse

VIDEO F1 - GP USA 2019 : momenti salienti e highlights delle prove libere. Le Ferrari inseguono Hamilton : Venerdì riservato alle prove libere del GP degli USA 2019, terzultima tappa del Mondiale F1 che si corre sul circuito di Austin. Lewis Hamilton ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 e ha fatto capire di essere in grandissima forma al volante della sua Mercedes ma le Ferrari hanno risposto presente e sono comunque in scia al britannico: Charles Leclerc e Sebastian Vettel saranno grandi protagonisti nel weekend e punteranno alla pole ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP USA 2019 : "Avevo il mal di testa dopo le libere - un circuito pieno di dossi" : Lewis Hamilton ha brillato nelle prove libere del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Austin. Il pilota della Mercedes ha stampato il miglior tempo nella FP2 e ha fatto capire di avere una marcia in più ma non sono mancate le criticità anche per il britannico che ne ha parlato al termine del turno: "dopo la prima sessione non mi sentivo bene. Questo è un tracciato pieno di dossi, non sono di cattivo in ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Usa 2019 : "Dobbiamo cambiare qualcosa per domani e metterci a posto" : Si sono disputate le prime due sessioni di prove libere nel venerdì del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale di F1: nella seconda sessione Charles Leclerc ha chiuso al secondo posto, dopo il settimo della prima. Così il monegasco della Ferrari ai microfoni Sky: "Dobbiamo cambiare qualcosa per domani e metterci a posto". VIDEOINTERVISTA Charles LELCERC PROVE LIBERE DEL GP USA F1 2019

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Usa 2019 : "Dobbiamo migliorare per essere più competitivi domani" : Si sono disputate le prime due sessioni di prove libere nel venerdì del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale di F1: nella seconda sessione Sebastian Vettel ha chiuso al quarto posto, dopo il secondo della prima. Così il tedesco della Ferrari ai microfoni Sky: "Dobbiamo migliorare per essere più competitivi domani". VIDEOINTERVISTA Sebastian Vettel PROVE LIBERE DEL GP USA F1 2019

VIDEO F1 - GP Usa 2019 : gli highlights delle prove libere : Si sono disputate le prime due sessioni di prove libere nel venerdì del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale di F1: di seguito il VIDEO che mostra il meglio di quanto visto nelle prime tre ore di prove cronometrate sul circuito di Austin, che ospita il GP degli USA 2019 del Mondiale di F1. VIDEO GLI highlights delle prove libere DEL GP USA F1 2019

VIDEO Mattia Binotto - GP Usa 2019 : "La Ferrari è già concentrata sul Mondiale 2020" : Mancano tre gare alla fine della stagione 2019 della Formula 1 ma i team sono già concentrati da tempo sulla costruzione del progetto per la vettura del 2020. La Ferrari non fa eccezione come ha dichiarato Mattia Binotto ai microfoni di Sky Sport, anche se il Team Principal di Maranello ha precisato che l'obiettivo è quello di vincere le ultime tre tappe del campionato 2019 anche per presentarsi ai nastri di partenza della prossima annata ...

VIDEO Davide Valsecchi - GP Usa 2019 : l'ex-pilota si trasforma in 'uomo cannone' : Nel corso della giornata del venerdì del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale di F1, tra le due sessioni di prove libere c'è anche spazio per il grande spettacolo, in perfetto stile americano. Di seguito il VIDEO che mostra l'ex pilota Davide Valsecchi in versione uomo-cannone tra le sessioni di libere del GP degli USA 2019 per il Mondiale di F1. VIDEO Davide Valsecchi UOMO CANNONE GP USA F1 2019

Per controllare lo stomaco non serve più la gastroscopia - ora si usa una VIDEOcapsula : I disturbi allo stomaco frequenti e fastidiosi si sono potuti tenere sotto controllo, fino ad ora con la gastroscopia, una tecnica invasiva e per questo anche un po' temuta. Ma da oggi tutto è cambiato perché ora si risolve la diagnosi con una videocapsula endoscopica. Questo metodo, la capsula endoscopica PILLCAM, non è altro che una capsula appunto che deve essere ingoiata e al cui interno ha una camera che filma le pareti dello stomaco e ...

Country Hide a Ragusa : droga e furti : i nomi degli arrestati FOTO e VIDEO : Operazione Country Hide nel territorio della provincia di Ragusa, ecco i nomi, le FOTO degli arrestati e il VIDEO dell'operazione dei carabinieri

Meteo - ondata di freddo artico sugli USA : nuovi record con temperature di -28°C! [FOTO e VIDEO] : Mentre ci avviciniamo all'inizio di novembre, sembra già inverno inoltrato su gran parte degli Stati Uniti. Un'ondata di aria artica, infatti, si è infiltrata sui settori settentrionali degli Stati Uniti, infrangendo record di temperatura e minacciandone ancora altri fino a domani. Nel Nevada centrale e nordorientale, sono stati infranti molteplici record di temperatura minima in questi giorni. La colonnina di mercurio è scesa a -17°C ...

L'arbitro donna ammonisce Kakà in amichevole… la scusa per chiedergli un selfie! [VIDEO] : Ricardo Kakà ammonito nel corso dell'amichevole fra le leggende del Brasile e quelle dell'Israele: è la scusa per l'arbitro di farsi un selfie con il campione verdeoro Ricardo Kakà è ricordato, oltre per essere stato un giocatore dal talento straordinario, anche per essere stato un calciatore sempre corretto in campo e rispettoso dei suoi avversari. Nonostante non si sottraesse mai ad un contrasto e ricevesse un ...