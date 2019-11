VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Usa 2019 : “Dobbiamo cambiare qualcosa per domani e metterci a posto” : Si sono disputate le prime due sessioni di prove libere nel venerdì del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale di F1: nella seconda sessione Charles Leclerc ha chiuso al secondo posto, dopo il settimo della prima. Così il monegasco della Ferrari ai microfoni Sky: “Dobbiamo cambiare qualcosa per domani e metterci a posto”. VIDEOINTERVISTA Charles LELCERC PROVE LIBERE DEL GP USA F1 2019 Clicca qui per mettere “Mi ...

VIDEO F1 - Charles Leclerc GP Messico 2019 : “Dipenderà molto dalla posizione dopo curva 3 - essere dietro sarebbe un grande svantaggio” : La qualifica del GP del Messico 2019 di Formula 1 si è chiusa con una fortunata pole position per Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari, dopo un buon primo tentativo che lo aveva inserito in seconda posizione, si era chiamato fuori dalla battaglia commettendo un errore nel suo ultimo giro ma l’incidente di Valtteri Bottas alla fine ha finito col rallentare il compagno di squadra Sebastian Vettel che stava arrivando con parziali ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Messico 2019 : “Ho avuto problemi a livello di bilanciamento e guida” : Charles Leclerc chiude il suo venerdì del GP del Messico in terza posizione a poco meno di mezzo secondo dal suo compagno di scuderia, ma dando la sensazione di non essere ancora al massimo con la sua vettura. Le sue parole post-FP2, lo confermano. Il monegasco, infatti, spiega che il set-up della sua SF90 non è ancora ottimale e oggi, quindi, dovrà lavorare per trovare il giusto feeling. Andiamo a sentire le sue parole. VIDEO: LE DICHIARAZIONI ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Messico 2019 : “Ho avuto problemi a livello di bilanciamento e guida” : Charles Leclerc chiude il suo venerdì del GP del Messico in terza posizione a poco meno di mezzo secondo dal suo compagno di scuderia, ma dando la sensazione di non essere ancora al massimo con la sua vettura. Le sue parole post-FP2, lo confermano. Il monegasco, infatti, spiega che il set-up della sua SF90 non è ancora ottimale e oggi, quindi, dovrà lavorare per trovare il giusto feeling. Andiamo a sentire le sue parole. VIDEO: LE DICHIARAZIONI ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : Sebastian Vettel e Charles Leclerc lanciano le finali “Ferrari Challenge” al Mugello : Nel fine settimana si terranno al Mugello le finale del Ferrari Challenge: lo sanno bene Sebastian Vettel e Charles Leclerc, che però per ovvi motivi non saranno presenti essendo impegnati sulla pista di Città del Messico, dove si corre il GP del Messico di F1. I due ferraristi hanno mandato un messaggio VIDEO a tutti i partecipanti ed ai tifosi della “Rossa“. IL MESSAGGIO VIDEO DI Vettel E Leclerc DAL GP DEL Messico DI F1 ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : Sebastian Vettel e Charles Leclerc lanciano le finali “Ferrari Challenge” al Mugello : Nel fine settimana si terranno al Mugello le finale del Ferrari Challenge: lo sanno bene Sebastian Vettel e Charles Leclerc, che però per ovvi motivi non saranno presenti essendo impegnati sulla pista di Città del Messico, dove si corre il GP del Messico di F1. I due ferraristi hanno mandato un messaggio VIDEO a tutti i partecipanti ed ai tifosi della “Rossa“. IL MESSAGGIO VIDEO DI Vettel E Leclerc DAL GP DEL Messico DI ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Messico 2019 : “Siamo ottimisti - attenzione alla Red Bull” : Charles Leclerc spera di essere grande protagonista in occasione del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che si correrà nel weekend sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez. Il pilota della Ferrari ha vinto in Belgio e in Italia, ha dimostrato tutta la sua caratura nelle ultime cinque gare e vuole tornare al successo sfruttando la bontà della Rossa che è in grande crescita. Il monegasco ha parlato alla vigilia dell’evento: ...

VIDEO F1 - GP Giappone 2019 : Charles Leclerc tiene fermo lo specchietto a 300 km/h con una mano alla curva 130R : Il Gran Premio del Giappone 2019 non ha rispettato le grandi aspettative post-qualifiche della Ferrari ed in particolare di Charles Leclerc, protagonista di una gara complicatissima chiusa al settimo posto dopo aver dovuto scontare 15″ di penalità al termine della corsa. Il monegasco è incappato in una brutta partenza diventata disastrosa dopo il contatto di curva 2 in cui è andato a colpire (involontariamente) la Red Bull di Verstappen ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Giappone 2019 : “Non meritavamo questo risultato - dobbiamo migliorare in gara” : Il weekend del Gran Premio di Giappone 2019 non si è chiuso nel migliore dei modi per Charles Leclerc, relegato in sesta posizione sul traguardo dopo essere scattato dalla seconda piazzola in griglia di partenza. Proprio lo scatto al via è stato decisivo per la gara del monegasco, il quale è entrato in contatto con la Red Bull di Verstappen danneggiando l’alettone anteriore e dovendo rientrare ai box anticipatamente. Di seguito il VIDEO ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Giappone 2019 : “Non siamo al livello delle Mercedes - devo migliorare anche io nella guida” : Venerdì al di sotto delle aspettative per la Ferrari e per Charles Leclerc, sempre alle spalle delle Mercedes nel corso delle prove libere del Gran Premio del Giappone 2019, diciassettesima e quintultima tappa del Mondiale di Formula 1. Il monegasco della Ferrari, alla sua seconda esperienza in assoluto sulla pista di Suzuka, ha fatto fatica a trovare il ritmo per poi balzare davanti al compagno di squadra Vettel proprio nell’ultimo ...

VIDEO F1 - GP Giappone 2019 : la sfida tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel si trasferisce sugli origami : La sfida tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel, dopo la pista ed i team radio, si trasferisce… sugli origami! In occasione del Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno, infatti, i due piloti della Ferrari si sono dedicati all’arte tipica del Paese del Sol Levante. Andiamo a vedere, quindi, chi sarà stato il migliore. Una idea anche per quel che riguarda domani, dato che il tifone Hagibis non permetterà il normale svolgimento di ...

VIDEO Charles Leclerc : “La strategia era giusta - peccato per come è andata la gara” : Dopo diversi team radio polemici nel corso del Gran Premio di Russia 2019 di Formula Uno, Charles Leclerc preferisce smorzare ogni discussione al termine della gara di Sochi. Il monegasco, che confidava nella terza vittoria nelle ultime quattro gare, ammette che la strategia iniziale era quella giusta, anche se Sebastian Vettel aveva mantenuto la prima posizione. Tutto, come spiega il vincitore di Spa e Monza, è cambiato con il ritiro del suo ...

VIDEO F1 - GP Russia 2019 : Charles Leclerc decide di cambiare gomme durante la Safety Car : Uno dei momenti decisivi del Gran Premio di Russia 2019 è stato sicuramente l’ingresso in pista della Safety Car dopo l’incidente della Williams di George Russell. Charles Leclerc, scivolato in seconda piazza dopo il valzer dei pit-stop alle spalle di Hamilton, ha deciso di comune accordo con la squadra di fermarsi ai box per montare gomme morbide nonostante la consapevolezza di perdere la posizione in pista rispetto alla seconda ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Russia 2019 : “Una prestazione estremamente positiva - continuate a chiamarmi il predestinato…” : E a Sochi arriva il poker! Charles Leclerc centra la quarta pole position consecutiva della sua stagione, dominando le qualifiche del Gran Premio di Russia 2019. Il monegasco impressiona nel Q3 andando subito ad abbattere il muro dell’1:42 e limando altri due decimi nel secondo tentativo con uno stellare 1:31.628 rifilando oltre quattro decimi sia a Lewis Hamilton, sia a Sebastian Vettel, che non è stato in grado di monopolizzare la prima ...