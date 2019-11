Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2019 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 2 NOVEMBRE 2019 ORE 13 .20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PERMANE LA CHIUSURA DI VIA DELLA LONGARINA A GUIDONIA. PER UN PROBLEMA DI STABILITA’ DEL PONTE LA STRADA E’STATA CHIUSA DA GIOVEDI’ 31 OTTOBRE RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DEI DEFUNTI SI CONSIGLIA MAGGIOR ATTENZIONE NEI PRESSI DEI CIMITERI, A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO IN PROSSIMITA’DEGLI STESSI INFINE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 2 NOVEMBRE 2019 ORE 12 .20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PERMANE LA CHIUSURA DI VIA DELLA LONGARINA A GUIDONIA. PER UN PROBLEMA DI STABILITA’ DEL PONTE LA STRADA E’STATA CHIUSA DA GIOVEDI’ 31 OTTOBRE RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DEI DEFUNTI SI CONSIGLIA MAGGIOR ATTENZIONE NEI PRESSI DEI CIMITERI, A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO IN PROSSIMITA’DEGLI STESSI PER IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 2 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD DELL’A1 CODE PER INCIDENTE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE Roma PERMANE LA CHIUSURA DI VIA DELLA LONGARINA A GUIDONIA. PER UN PROBLEMA DI STABILITA’ DEL PONTE LA STRADA E’STATA CHIUSA DA GIOVEDI’ 31 OTTOBRE RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DEI DEFUNTI SI CONSIGLIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 2 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD DELL’A1 CODE PER INCIDENTE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE Roma PERMANE LA CHIUSURA DI VIA DELLA LONGARINA A GUIDONIA. PER UN PROBLEMA DI STABILITA’ DEL PONTE LA STRADA E’STATA CHIUSA DA GIOVEDI’ 31 OTTOBRE RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DEI DEFUNTI SI CONSIGLIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 2 NOVEMBRE 2019 ORE 09.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERMANE LA CHIUSURA DI VIA DELLA LONGARINA A GUIDONIA. PER UN PROBLEMA DI STABILITA’ DEL PONTE LA STRADA E’STATA CHIUSA DA GIOVEDI’ 31 OTTOBRE RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DEI DEFUNTI SI CONSIGLIA MAGGIOR ATTENZIONE NEI PRESSI DEI CIMITERI, A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 2 NOVEMBRE 2019 ORE 08.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERMANE LA CHIUSURA DI VIA DELLA LONGARINA A GUIDONIA. PER UN PROBLEMA DI STABILITA’ DEL PONTE LA STRADA E’STATA CHIUSA DA GIOVEDI’ 31 OTTOBRE RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DEI DEFUNTI SI CONSIGLIA MAGGIOR ATTENZIONE NEI PRESSI DEI CIMITERI, A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 2 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DEL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DEI DEFUNTI SI CONSIGLIA MAGGIOR ATTENZIONE NEI PRESSI DEI CIMITERI, A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO IN PROSSIMITA’DEGLI STESSI INFINE DAL TARDO POMERIGGIO DI OGGI E’STATA DIRAMATA UN’ALLERTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-11-2019 ore 07 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati l’ascolto con l’infomobilità della Regione Lazio percorrendo l’autostrada A1 Roma Napoli e lunghe code a seguito di un incidente Ora Risolto all’altezza di Frosinone in direzione Napoli in via Appia Sud a Formia si sta in coda all’altezza di piazza Risorgimento in direzione Gaeta rimanendo sulla via Appia a Velletri si rallenta ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-10-2019 ore 15 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buon pomeriggio e ben trovati all’ascolto con l’infomobilità della Regione Lazio traffico intenso sul raccordo in carreggiata esterna code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana su questo tratto segnalato anche un incidente tieni Terna Si procede a rilento tra le uscite Lazio e Roma Teramo tua stessa Roma-teramo code sul tratto Urbano tra Portonaccio ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-10-2019 ore 19 : 15 : Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buonasera e ben trovati all’ascolto con il pubblica della Regione Lazio ancora disagi sul raccordo in esterna permangono Così a caso di un precedente incidente tra Roma Fiumicino Anagnina a seguire tra Prenestina e Nomentana mentre in internal code a tratti tra caffè appena possibile tra Laurentina Aurelia disagi anche sul tratto Urbano della A24 code a causa di un incidente ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2019 ore 16 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità dell’ascolto con l’immobilità della Regione Lazio sul Raccordo Anulare in esterna coda per incidente tra Colombo e la Appia mentre l’interno ha la Flaminia la Salaria tra Bufalotta e la A24 Roma-teramo risultato Urbano dell’a24 salvare Togliatti e la comprare per il raccordo disegnano rallentamenti sulla via Cassia tra l’ho già della torta nelle due ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2019 ore 10 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buongiorno e Bentrovati all’ascolto con l’infomobilità della Regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico in lenta ma progressiva ripresa permangono Tuttavia forti rallentamenti residui in carreggiata esterna tra le uscite per Aurelia e l’autostrada Roma-fiumicino mentre l’interno e rallentamenti tra la diramazione Roma nord e l’abbia disagi sulla ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2019 ore 19 : 15 : Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buonasera e ben trovati all’ascolto con l’infomobilità della Regione Lazio traffico intenso sulle principali arterie del territorio siamo dal tratto Urbano della A24 dove un incidente provoca coda in direzione Grappa alla tangenziale est e Portonaccio Passiamo al Raccordo Anulare dove in carreggiata esterna si registrano code a tratti tra Roma Fiumicino e la Tuscolana in ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2019 ore 11 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati all’ascolto con l’infomobilità della Regione Lazio il traffico è rientrato nella norma sulla rete viaria Dove Al momento non si segnalano particolari problemi Qualche rallentamento è presente sulla Flaminia tra Labaro e prima porta si è uscita dalla città e sulla tra il raccordo e Pantano nelle due direzioni passiamo ai cantieri attivi sulla ...