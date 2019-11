Usa | madre appena divorziata dal marito uccide i suoi tre figli piccoli

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 2 novembre 2019) Un brutto omicidio-suicidio è avvenuto martedì 29 ottobre in Texas, negli Stati Uniti, precisamente a Deer Park. Infatti, secondo quanto riferisce la stampa locale, pare che una donna, Ashley Auzenne, di 39 anni, abbia ucciso itredi sette, nove e undici anni per poi togliersi la vita a sua volta. La donna avrebbe ucciso gli infanti con una pistola, poi avrebbe rivolto l'arma contro se stessa. Dalle indiscrezioni che giungono dagli States, pare che la signora avesse divorziato da circa una settimana da suo. Molto probabilmente non accettava questa situazione che si era venuta a creare. I quattro corpi, ormai esanimi, sono stati trovati da una parente che era andata a casa della donna per sincerarsi che tutto procedesse bene. Sul posto immediatamente è intervenuta la polizia per i rilievi del caso. Vittime sparse per la casa I media internazionali hanno riferito che le ...

