Union-Hertha | 30 anni dopo la caduta del Muro | il primo derby di Berlino in Bundesliga

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 novembre 2019) “und– eine Nation”. Neglidelche spaccava la Germania e dividevain Est e Ovest, quella presenza costante era diventata allo stesso tempo il collante di un forte legame tra due tifoserie di calcio. Da una parte, quella occidentale, l’Berlin. Dall’altra, quella della Ddr, l’Berlin: la squadra del popolo rivale della Bfc Dinamo, quella per cui tifava Erich Mielke, fondatore della Stasi. A Ovest c’era inevitabile simpatia per “l’Eisern“, l’e di ferro con le divise biancorosse diventata simbolo di disobbedienza al regime, vittima di continui sabotaggi ma mai doma. A Est invece nelle case venivano trasmesse in tv le partite dell’: diventarne tifosi, anche per ripicca verso il regime, era facile. Così nacque l’amicizia “dietro il filo spinato“, ...

