UNA VITA | anticipazioni puntata di domenica 3 novembre 2019

Fonte : tvsoap

(Di sabato 2 novembre 2019)866 e 867 di Unadi: Ramon è in ansia per la salute di Servante e lo fa visitare nuovamente dal medico, il quale gli dice che il portinaio potrebbe non farcela. Intanto è tutto pronto per la processione della Vergine, ma Lucia e Telmo non si sa dove siano. Samuel sospetta che il sacerdote abbia “rapito” la ragazza. In effetti Lucia si trova su una carrozza con Telmo e tenta di fuggire, ma lui le ordina di rimanere fino a quando non avrà ascoltato tutto quello che ha da dirle su Samuel Alday. Maria descrive a Casilda la discussione violenta che ha avuto con Rosina e riesce e mettergliela contro. A quel punto la domestica irrompe a casa degli Hidalgo, reclama la sua parte di eredità e comunica che se ne andrà via con sua madre. Antoñito termina a malincuore le consulenze con il poligrafo per via dell’opposizione del ...

