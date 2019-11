Una moneta globale?

Fonte : ilfoglio

(Di sabato 2 novembre 2019) Con il passaggio di consegne tra Mario Draghi e Christine Lagarde launica entra in una nuova èra, caratterizzata da due fattori principali. Quello di cui si parla di più è quello che sembra consolidarsi come un mondo di tassi zero o negativi e il cui aspetto problematico è come uscirne. Il s

Quirinale : #Mattarella: Mario #Draghi, in questi otto anni, è stato autorevolmente al servizio di un’Europa più solida e inclu… - riotta : La globalizzazione internazionale e multiculturale rovina il mondo? O è invece la storia del mondo e i nazionalisti… - Claudio12792908 : @JaponicaIrai @caposeno_simone @alanfriedmanit @matteorenzi Beh glie lo dico io come si stava senza euro si stava u… -