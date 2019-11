Umbria d’autunno | luoghi del silenzio | foliage e e soste slow food

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 2 novembre 2019) Con i suoi eremi nei parchi nazionali, isi sentieri nella natura per raggiungerli ed il susseguirsi di borghi medioevali arroccati su colline e alture, l’è la regione perfetta per concedersi una pausa di quiete e benessere. Specie in autunno; quando gli alberi si tingono di colori incendiari, le stoppe bruciano nella foschia mattutina ed i greatest hits come Assisi e Spoleto sono improvvisamente liberi dalle masse. Nel contempo campi arati e vitigni autoctoni attorno al patrimonio artistico, sottolineano l’antico legame terra e tradizione agricole raccontato da botteghe artigiane, osteriee ristoranti di grandi ambizioni. L’affresco di prelibatezze gastronomiche diventa così ideale compendio a passeggiate nel verde nelle zone attorno a Spoleto, Monte Petriolo, Foligno (cittadina soprannominata lù centru de ...

