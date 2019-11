Uber annuncia il lancio del servizio di bike-sharing JUMP a Roma

Uber Eats annuncia la partnership con Call of Duty : Uber Eats è entusiasta di annunciare una collaborazione con Call of Duty per dare ai giocatori italiani e ai fan di Uber Eats un vantaggio competitivo imperdibile: Doppi Punti Esperienza (2XP) da utilizzare in Call of Duty: Modern Warfare, già disponibile a partire dal 25 ottobre.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale: Leggi altro...

Uber e Activision annunciano una collaborazione per Call of Duty Modern Warfare : Uber Eats è entusiasta di annunciare una collaborazione con Call of Duty per dare ai giocatori italiani e ai fan di Uber Eats un vantaggio competitivo imperdibile: Doppi Punti Esperienza (2XP) da utilizzare per l’attesissimo Call of Duty: Modern Warfare, disponibile da oggi. Per ottenere questo vantaggioso bonus, basta effettuare un ordine con Uber Eats. Utilizzando il codice promozionale CODMW2019IT da oggi ...