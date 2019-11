Tu si que vales | anticipazioni | ospiti Emma e Alberto Urso

Tu sì que vales : le anticipazioni della terza puntata : Tu sì que vales è il talent show in onda su Canale 5, ogni sabato in prima serata, condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, con la partecipazione di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, nel ruolo di giudici, e di Sabrina Ferilli.Tu sì que vales: le anticipazioni della terza puntataprosegui la letturaTu sì que vales: le anticipazioni della terza puntata pubblicato su TVBlog.it 02 novembre 2019 ...

Tu sì que vales - Maria De Filippi : “Ho paura quando sono in onda” : Maria De Filippi, Tu sì que vales: “Ho paura ancora oggi quando vado in onda” E’ il programma più seguito del sabato sera da molti anni a questa parte: Tu sì que vales fa tirare un sospiro di sollievo a Canale 5 soprattutto quest’anno dopo i flop di Live Non è la d’Urso ed Eurogames. Un programma variegato, versatile, allegro e spensierato grazie all’inossidabile giuria composta da Gerry Scotti, Rudy Zerbi, ...

Tu Si que vales 2019 dove vedere le puntate in tv - streaming e replica : TU SI QUE Vales 2019 dove vedere. Torna su Canale 5 il sabato sera dal 19 ottobre il talent show con una nuova edizione. Ecco di seguito dove vedere le puntate di in tv, streaming e replica. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Tu Si Que Vales 2019 dove vedere le puntate in tv e replica Il programma Tu Si Que Vales 2018 andrà in onda il sabato in prima serata su Italia 1 alle ore 21:30 circa. La diretta sarà disponibile anche ...

Emma Marrone commenta su Instagram l’incontro con Belen a Tu Sì que Vales : Emma Marrone commenta su Instagram l’incontro con Belen Rodriguez a Tu Sì Que Vales. Per la showgirl e la cantante è arrivato il momento di un nuovo faccia a faccia dopo il video virale in cui l’artista salentina parla di De Martino e imita l’argentina. Dopo l’ospitata a Che Tempo Che Fa, Maria De Filippi ha deciso di invitare Emma negli studi di Tu Sì Que Vales per presentare l’album Fortuna. Reduce dalla battaglia ...

Guida Tv Sabato 2 novembre - Tu Si que vales su Canale 5 : Programmi tv di Sabato 2 novembre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Ulisse: il piacere della scoperta – Quella notte sulla luna Rai 2 ore 21:05 NCIS 16×21 1a Tv + FBI 1×21 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai 3 21:30 Le Ragazze Canale 5 ore 21:20 Tu si que Vales Rete 4 ore 21:30 Il Piccolo Lord Italia 1 ore 21:10 Vampiretto 1a Tv La7 ore 21:15 Little Murders by Agatha Christie Tv8 ore 21:00 GP F1 USA ...

Spoiler Tu si que vales : Emma Marrone imita Belen Rodriguez e si incontrano dopo lo show : Sabato 2 novembre, andrà in onda una nuova puntata di "Tu si que vales", ovvero quella che è stata registrata qualche giorno fa. Le anticipazioni che trapelano dallo studio di Roma, fanno sapere che una delle ospiti della serata sarà Emma Marrone: la cantante presenterà il nuovo disco e interpreterà il singolo "Io sono bella". A stuzzicare la curiosità dei telespettatori, è soprattutto il comportamento che Belen Rodriguez avrà con colei che, ...

Tutti hanno visto Belen Rodriguez con quella gonna a Tu si que vales. E ora si scopre tutto : È partita anche quest’anno la nuova edizione del programma “Tu si que vales”, il talent show di Canale 5 presentato da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari, che ogni anno vede esibirsi sul palco diversi concorrenti che cercando, con il loro talento, di conquistare i giudici e il pubblico. E anche quest’anno, a togliere il fiato con la sua bellezza c’è Belen Rodriguez che ogni settimana è più bella della settimana ...

Sabrina Ferilli risponde a Maria De Filippi e spiazza tutti a Tu si que vales : «Che caz*** me ne frega» : Sabrina Ferilli a Tu si que vales, risponde a Maria De Filippi e spiazza tutti: «Che caz*** me ne frega». L’attrice romana, giudice popolare del programma del sabato sera di Canale 5, ha spiazzato tutti con una risposta pepata su una delle performance della serata. Un artista 30enne si esibisce in una speciale danza con palo da pole dance e vasca da bagno. Sabrina Ferilli, ironica, dice di non aver visto l’esibizione perché ...

“Tu si que Vales” vola con più di 5 milioni di telespettatori : Record su record per “Tu’ sì que vales” leader assoluto della prima serata con 5.342.000 spettatori totali e il 31% di share commerciale. Lo show si aggiudica la fascia di prima serata con 5.722.000 spettatori totali. Il programma conquista anche il web dove è primo nei Tt Italia.

Tu sì que vales : nella 2ª puntata si è esibito Patrizio Ratto - ex ballerino di Amici 15 : Presenza inaspettata nella seconda puntata di Tu sí que vales, andata in onda sabato 26 ottobre in prima serata su Canale 5. Sul palco è approdato Patrizio Ratto, ex ballerino di Amici 15, il talent-show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. Il giovane ha incantato i quattro giudici e la giuria popolare con il suo talento per la danza e la musica: dapprima ha eseguito al pianoforte una melodia rivisitata, e in un secondo momento si ...

Tu si que vales - ascolti mostruosi : il dato che fa paura alla Rai : Lo show di Canale 5 Tù sì que vales vince la gara degli ascolti della prima serata del sabato con 5 milioni 342 mila spettatori totali e il 30% di share. Su Rai1 Ulisse – Il piacere della scoperta, condotto da Alberto Angela e dedicato al “mondo di Ben Hur”, è stato visto da 2 milioni 961 mila spet

Ascolti - Tu si que vales senza rivali - doppia Ulisse : Lo show di Canale 5 “Tù sì que vales” vince la gara degli Ascolti della prima serata del sabato con 5 milioni 342 mila spettatori totali e il 30% di share. Su Rai1 “Ulisse – Il piacere della scoperta”, condotto da Alberto Angela e dedicato al “mondo di Ben Hur”, è stato visto da 2 milioni 961 mila spettatori e uno share del 15,4%. Nel resto della prima serata Rai, su Rai2 le serie tv ...

Tu si que vales - Sabrina Ferilli impazzita per l'ucraino risponde male alla De Filippi : "Caz*** me ne frega?" : Una incontenibile Sabrina Ferilli a Tu si que vales, il programma di Maria De Filippi tornato il sabato sera su Canale 5 con un clamoroso botto di share. La Ferilli era presidente della giuria popolare ed è rimasta letteralmente folgorata dalla pole dance portata in scena da un ballerino ucraino. Ma

Tu Si que vales - Gerry Scotti si scatena in un imperdibile ballo : Durante la puntata di ieri sabato 26 ottobre di Tu Si Que Vales, Gerry Scotti ha avuto modo di esibirsi in un ballo “scatenato” insieme al concorrente Maurizio, che è finito proprio nella “scuderia” del conduttore. Maurizio, 54 anni, ha affermato di avere dalla sua delle “mosse magiche” per conquistare il pubblico e Gerry non si è saputo trattenere: il ballo sulle note di Andiamo a Comandare è imperdibile. Per ...