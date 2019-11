Trump sposta la residenza in Florida | “Addio New York” Il governatore Cuomo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 novembre 2019) “Addio New York“. Così, in un tweet, il presidente degli Stati Uniti Donaldha annunciato di aver sposato la sualegale da New York, la città dove è nato e dove ha costruito il suo successo, alla, in particolare a Palm Beach, dove c’è la tenuta di Mar-a-Lago da lui tanto amata, tanto da esser stata soprannominata la “Casa Bianca d’inverno“. “1600 Pennsylvania Avenue, la Casa Bianca, è il posto che amo e dove spero di restare per altri cinque anni… ma io e la mia famiglia faremo di Palm Beach,, la nostrapermanente”, ha spiegato il tycoon, precisando: “Amo e amerò sempre New York e la gente di New York ma purtroppo, nonostante paghi milioni di dollari ogni anno in tasse cittadine, statali e locali, sono stato trattato molto male dai leader politici sia della città che dello Stato. Pochi ...

