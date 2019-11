Trovato morto l' anziano scomparso nell' Agrigentino

Bari - ladri senza cuore rubano un’auto con un cane dentro - e nonostante l’appello disperato della padrona - lo fanno riTrovato morto sui binari : Una fine atroce quella di Zeus, un docile cane da caccia che ha avuto l’unica colpa di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Il 26 ottobre scorso, in uno dei quartieri alla periferia di Bari a Palese, dei ladri hanno rubato un’auto e poi si sono accorti che al suo interno c’era un cane nel suo trasportino. La padrona, tramite Facebook, aveva chiesto con un post pubblico di aiutarla a ritrovare il suo cane di nome ...

Caltanissetta - riTrovato morto Salvatore D’Auria : ipotesi suicidio : È stato ritrovato cadavere nei boschi di Piazza Armerina, Salvatore D'Auria, l'uomo di 52 anni scomparso da Caltanissetta lo scorso 5 settembre. Al momento non è possibile conoscere la causa della morte ma le forze dell'ordine propendono per l'ipotesi suicidio. La compagna: "Era fragile, soffriva molto per il divieto di avvicinare i figli".Continua a leggere

?Ragazzo di 17 anni Trovato morto nel cortile di un palazzo all'Aurelio : sarebbe caduto dal quarto piano : Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere precipitato nel cortile interno di un palazzo al civico 19 di via Savorelli nel quartiere Aurelio a Roma. Sul posto la polizia. Dai primi accertamenti...

Giuseppe Cappello - agente penitenziario Trovato morto : travolto dal fango : L’agente penitenziario Giuseppe Cappello di 52 anni, trovato morto stamattina in contrada Stafenna nel territorio tra Noto e Rosolini

Maltempo Sicilia : Trovato morto l’uomo disperso nel Siracusano - travolto da un fiume di fango : È stato trovato questa mattina alle 7:50 il corpo senza vita di un uomo disperso nel Siracusano a causa del Maltempo. Il cadavere è stato rinvenuto dai Vigili del Fuoco sulla SS115, tra Noto e Rosolini. L’uomo era un agente di polizia penitenziaria. Il nubifragio si è abbattuto soprattutto nella zona sud della provincia, tra Pachino, Noto e Rosolini. L’agente si trovava a bordo della sua auto, una Dacia Sandero, sulla strada statale ...

Mistero a Pirri - 32enne Trovato morto nella sua edicola : “Non sappiamo cosa sia successo” : Giallo a Pirri, in provincia di Cagliari dove il cadavere di un uomo di 32 anni è stato trovato nell'edicola dove lavorava in via Barracca Manna. Sono stati i suoi familiari a lanciare l'allarme, non vedendolo rincasare. I vigili del fuoco e i sanitari del 118 lo hanno trovato riverso sul pavimento dell'antibagno privo di sensi. Disposta l'autopsia: da chiarire le cause del decesso.Continua a leggere

Tragedia in edicola - giovane di 32 anni Trovato morto : Un giovane di 32 anni è stato trovato morto nella sua edicola. Ieri sera i familiari, non vedendolo rientrare a casa al...

Silius - Trovato morto in casa - era indagato per aver picchiato la moglie : Aveva mandato la moglie in ospedale per l'ennesimo episodio di violenza, oggi è stato Trovato cadavere nella sua abitazione di Silius, in Sardegna. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri, ma non si esclude l'ipotesi di un gesto estremo. Nonostante i reiterati episodi di violenza, infatti, la moglie non lo aveva mai denunciato.Continua a leggere

Fontanigorda - Trovato morto il cercatore di funghi disperso da domenica sera : L'identificazione e la constatazione del decesso sono state effettuate dai carabinieri e dal medico del 118