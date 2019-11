Traffico Roma del 02-11-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 02-11-2019 ore 15 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE . NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO NEANCHE SUL RACCORDOANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ALLA BUFALOTTA CHIUSA VIA DELLA MARCIGLIANA , PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEA CAPITANIO. SI STA’ DISPUTANDO ALL’OLIMPICO IL BIG MATCH DELLA GIORNATA, Roma – NAPOLI, PER QUESTA UNDICESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO. PREVISTE LE CONSUETE LIMITAZIONI AL TRANSITO E ALLA SOSTA ...

Traffico Roma del 02-11-2019 ore 14 : 30 : IN CITTA’ SEGNALIAMO POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA ANTONIO PACINOTTI SUBITO DOPO PIAZZALE DELLA RADIO. ALLA BUFALOTTA CHIUSA VIA DELLA MARCIGLIANA , PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEA CAPITANIO. PRUDENZA PER UN ALLAGAMENTO SU VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DELL’ USCITA DEL RACCORDO ALLE 15 ALL’OLIMPICO SI GIOCA IL BIG MATCH DELLA GIORNATA, Roma – NAPOLI, PER QUESTA UNDICESIMA GIORNATA DI ...

Traffico Roma del 02-11-2019 ore 13 : 30 : IN CITTA’ SEGNALIAMO POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA ANTONIO PACINOTTI SUBITO DOPO PIAZZALE DELLA RADIO. ALLA BUFALOTTA CHIUSA VIA DELLA MARCIGLIANA , PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEA CAPITANIO. PRUDENZA PER UN ALLAGAMENTO SU VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DELL’ USCITA DEL RACCORDO ALLE 15 ALL’OLIMPICO SI GIOCA IL BIG MATCH DELLA GIORNATA, Roma – NAPOLI, PER QUESTA UNDICESIMA GIORNATA DI ...

Traffico Roma del 02-11-2019 ore 12 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TERMINANO OGGI I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE TRE DENARI SULLA LINEA FERROVIARIA FL5 Roma CIVITAVECCHIA, CHE HA DETERMINATO LA SOSPENSIONE DEI TRENI TRA LE STAZIONI LADISPOLI E MACCARESE RICORDIAMO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI DIESEL EURO 3 NELLA ZTL ANELLO FERROVIARIO, CHE INCLUDE LE ZONE CENTRALI E SEMICENTRALI DELLA CITTÀ. IL DIVIETO SARÀ DI FATTO ATTUATO A PARTIRE ...

Traffico Roma del 02-11-2019 ore 11 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TERMINANO OGGI I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE TRE DENARI SULLA LINEA FERROVIARIA FL5 Roma CIVITAVECCHIA, CHE HA DETERMINATO LA SOSPENSIONE DEI TRENI TRA LE STAZIONI LADISPOLI E MACCARESE RICORDIAMO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI DIESEL EURO 3 NELLA ZTL ANELLO FERROVIARIO, CHE INCLUDE LE ZONE CENTRALI E SEMICENTRALI DELLA CITTÀ. IL DIVIETO SARÀ DI FATTO ATTUATO A PARTIRE ...

Traffico Roma del 02-11-2019 ore 10 : 30 : Traffico NELLA NORMA SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI DELLA CITTA IN CIITA’ DISAGI PER UN INCIDENTE IN TANGENZIALE EST ALLA’ALTEZZA DELLA RAMPA DELL’A24 VERSO IL FORO ITALICO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO. RICORDIAMO QUESTO WEEK-END IN MOLTE LE PERSONE CHE PER RENDERE OMAGGIO AI PROPRI CARI SI RECANO PRESSO I CIMITERI; INTENSIFICATO PERTANTO FINO A DOMANI DOMENICA 3 NOVEMBRE IL ...

Traffico Roma del 02-11-2019 ore 09 : 30 : Traffico NELLA NORMA SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI DELLA CITTA IN CIITA’ DISAGI PER UN INCIDENTE IN TANGENZIALE EST ALLA’ALTEZZA DELLA RAMPA DELL’A24 VERSO IL FORO ITALICO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO. RICORDIAMO QUESTO WEEK-END IN MOLTE LE PERSONE CHE PER RENDERE OMAGGIO AI PROPRI CARI SI RECANO PRESSO I CIMITERI; INTENSIFICATO PERTANTO FINO A DOMANI DOMENICA 3 NOVEMBRE IL ...

Traffico Roma del 02-11-2019 ore 09 : 00 : Traffico NELLA NORMA SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI DELLA CITTA, SOLO SULLA Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO POCO DOPO LA C. COLOMBO IN USCITA DALLA CAPITALE. IN CIITA’ Traffico ABBASTANZA REGOLARE SOLO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO. ALLE 15 SI GIOCHERA’ ALL’OLIMPICO Roma E NAPOLI PREVISTE LE CONSUETE LIMITAZIONI AL TRANSITO E ALLA SOSTA SULLE ...

Traffico Roma del 02-11-2019 ore 08 : 30 : Traffico NELLA NORMA SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI DELLA CITTA, SOLO SULLA Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO POCO DOPO LA C. COLOMBO IN USCITA DALLA CAPITALE. IN CIITA’ Traffico ABBASTANZA REGOLARE SOLO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO. ALLE 15 SI GIOCHERA’ ALL’OLIMPICO Roma E NAPOLI PREVISTE LE CONSUETE LIMITAZIONI AL TRANSITO E ALLA SOSTA SULLE ...

Traffico Roma del 02-11-2019 ore 07 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 2 NOVEMBRE 2019 ORE 7.20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico NELLA NORMA SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI DELLA CITTA, SOLO SULLA Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO POCO DOPO LA C. COLOMBO. IN CIITA’ Traffico ANOCRA REGOLARE. DA IERI ANCHE PER I VEICOLI DIESEL EURO 3 E’ ENTRATO IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ...

Traffico Roma del 01-11-2019 ore 15 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione luce verde tornata scorrevole la circolazione sulle strade autostrade in uscita da Roma circolazione scorrevole anche sull’intero nello del raccordo anulare alle 14 iniziato una manifestazione corteo è partito da Piazza della Repubblica per arrivare in Piazza Madonna di Loreto percorrendo via Cavour Piazza dell’esquilino via dei ...

Traffico Roma del 01-11-2019 ore 10 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto circolazione in aumento in uscita dalla capitale complice la giornata festiva che favorisce le gite fuori porta in questo weekend lungo in particolare sul raccordo nella zona Nord dell’anello Ci sono rallentamenti e code in prossimità dello svincolo per la diramazione di Roma Nord a partire quindi dalla Cassia in carreggiata interna e dalla Nomentana ...

Traffico Roma del 31-10-2019 ore 16 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Traffico intenso sulle principali strade consolari in uscita dalla città in particolare su via Flaminia e su via Cassia anche sul Raccordo Anulare coda in ...

Traffico Roma del 31-10-2019 ore 10 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane domani la mattina tra il centro Prati e San Pietro la Corsa dei Santi sono previste temporanea chiusura al Traffico deviazioni per 44 linee di bus sempre domani Ma di ...