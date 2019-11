Traffico Roma del 02-11-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 01-11-2019 ore 15 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione luce verde tornata scorrevole la circolazione sulle strade autostrade in uscita da Roma circolazione scorrevole anche sull’intero nello del raccordo anulare alle 14 iniziato una manifestazione corteo è partito da Piazza della Repubblica per arrivare in Piazza Madonna di Loreto percorrendo via Cavour Piazza dell’esquilino via dei ...

Traffico Roma del 01-11-2019 ore 10 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto circolazione in aumento in uscita dalla capitale complice la giornata festiva che favorisce le gite fuori porta in questo weekend lungo in particolare sul raccordo nella zona Nord dell’anello Ci sono rallentamenti e code in prossimità dello svincolo per la diramazione di Roma Nord a partire quindi dalla Cassia in carreggiata interna e dalla Nomentana ...

Traffico Roma del 31-10-2019 ore 16 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Traffico intenso sulle principali strade consolari in uscita dalla città in particolare su via Flaminia e su via Cassia anche sul Raccordo Anulare coda in ...

Traffico Roma del 31-10-2019 ore 10 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane domani la mattina tra il centro Prati e San Pietro la Corsa dei Santi sono previste temporanea chiusura al Traffico deviazioni per 44 linee di bus sempre domani Ma di ...

Traffico Roma del 31-10-2019 ore 07 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione luce verde si sta in fila sulla via Flaminia d’accordo a viale Tor di Quinto sulla Salaria Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe code a tratti anche i suoi via della Storta via di Grottarossa rallentamenti e code sulla via Aurelia tra Malagrotta è in via Nicola Lombardi trasferito il tratto Urbano dell’a24 lungo ...

Traffico Roma del 30-10-2019 ore 16 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane disagi in via di Vigna Murata per un incidente altezza metro Laurentina per lavori in corso xx sulla Lungotevere Arnaldo da con conseguente riduzione della ...

Traffico Roma del 30-10-2019 ore 10 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. rumah infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane nel corso della mattina in centro tra via Veneto e piazza Barberini è in programma una settimana via Molise in centro ma nel pomeriggio manifestazione a Piazza ...

Traffico Roma del 29-10-2019 ore 15 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma pomeriggio Ben ritrovati in studio Donatella Russo Traffico lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare Ci sono code a tratti dalla Pontina alla diramazione Roma Sud praticato anche il tratto Urbano della A24 Sistem coda da Portonaccio fino ad arrivare in tangenziale est e per Traffico in via Cassia code tra l’ospedale San Pietro e via di Grottarossa in direzione e raccordo ...

Traffico Roma del 29-10-2019 ore 11 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma sulle Grande Raccordo Anulare Code in carreggiata esterna dall’area di servizio Prenestina al bivio con la 24 piccolo davanti sulla lettera turbano della 24 per un incidente dato la tangenziale in direzione del centro sulla tangenziale est code anche per un incidente da via dei Monti Tiburtini a via Salaria in direzione San Giovanni altro incidente confine tra la Tiburtina e Porta ...

Traffico Roma del 29-10-2019 ore 07 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma della redazione solite cose sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra la Casilina e l’ardeatina i collegamenti sulla lettera turbano della 24 dal raccordo la tangenziale in direzione del centro rallentamenti sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe verso la tangenziale a Roma Sud sulla Pontina e rallentamenti a tratti da Pomezia Castel Romano ...

Traffico Roma del 28-10-2019 ore 15 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione luce verde circolazione scorrevole sull’intero anello del raccordo anulare sulla Salaria il Traffico rallentato la via dei Prati Fiscali aeroporto dell’Urbe verso raccordo a Casal Bruciato Traffico rallentato per un incidente in via Tiburtina 3 via Galla Placidia e via Diego Angeli Verso il raccordo rallentamenti alcune poi sulla ...

Traffico Roma del 28-10-2019 ore 12 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. rumah infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane a causa di un incidente sulla via Flaminia all’altezza di via Vignanello In entrambe le carreggiate per Traffico intenso si rallenta in viale di Tor di ...

Traffico Roma del 28-10-2019 ore 08 : 45 : Errore: L'attributo resource non è valido. rumah infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane via della Bufalotta più avanti nella stessa direzione e abbia in carreggiata esterna si viaggia in coda tra Tor Bella Monaca e Tiburtina e tra via della ...

Traffico Roma del 27-10-2019 ore 19 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione luce verde incolonnamenti sulla diramazione Roma nord Fiano Romano raccordo verso la capitale rallentamenti sulla carreggiata esterna raccordo anulare tra la Tuscolana si rallenta anche in Italia dalla Cassia e la via Salaria rallentamenti anche sulla Cassia bis tra le rughe raccordo verso Roma possibile allenamenti per incidente in via Guido ...