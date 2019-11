Torino | lasciano da soli i figli di 6 e 3 anni | vanno ad ubriacarsi e si schiantano in

Fonte : fanpage

(Di sabato 2 novembre 2019) Protagonisti del gesto una giovane coppia di genitori residenti nel Torinese: un 25enne e una 22enne ora denunciati dai carabinieri per abbandono di minore. I due hanno lasciato i piccoli di notte dain casa e sono usciti ubriacandosi prima di schiantarsi in auto. Per l'uomo anche la denuncia per per resistenza e guida in stato di ebbrezza.

