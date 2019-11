Torino-Juventus 0-1 | le pagelle di CalcioWeb | De Sciglio Babbo Natale in anticipo | Sirigu

VIDEO Torino-Juventus 0-1 : highlights - sintesi e gol. La decide De Ligt : Una serata tutt’altro che positiva, tanta sofferenza, ma alla fine la Juventus mantiene il primo posto in classifica nella Serie A 2019-2020. I bianconeri battono nella stracittadina il Torino grazie ad una rete di De Ligt, protagonista in negativo ad inizio match per un possibile fallo di mano non riscontrato dalla terna arbitrale. Andiamo a rivivere gli highlights del match. highlights Torino-Juventus 0-1 via @VIDEOGoals_HD ...

Pagelle Torino Juventus : il migliore entra dalla panchina : Pagelle Torino Juventus – Finisce con la vittoria della Juventus nel derby della Mole. I bianconeri rimangono l’unica squadra d’Europa imbattuta, ed il primato in classifica è al sicuro. Nel pomeriggio l’Inter aveva provato a mettere pressione ai bianconeri imponendosi per 2-1 a Bologna, ma la Juventus ha risposto a dovere. La squadra di Sarri torna ad essere nuovamente la prima della classe, e questa volta ad essere ...

Serie A - derby Torino-Juventus 0-1 : 22.43 L'Inter passa a Bologna,la Juve risponde subito vincendo il 149° derby della Mole: all'Olimpico, Toro sconfitto 0-1. Non un granché il 1° tempo,molto fisico Ci provano invano Verdi,Ronaldo e Meite poi Sirigu 'chiude' tre volte la porta: al 32' si oppone a Dybala, al 45' vola sulla capocciata di Bonucci e si ripete sul tocco ravvicinato di De Ligt.Ripresa.Il n.1 granata smanaccia il diagonale di CR7,decolla su Higuain, ma al 70' deve ...

DIRETTA/ Torino Juventus - risultato 0-0 - streaming tv : Sirigu dice no a Ronaldo : DIRETTA Torino Juventus streaming video e tv: gli allenatori, orario, quote, probabili formazioni e risultato live del Derby della Mole, Serie A.

Torino-Juventus - gli highlights del match – VIDEO : Torino-Juventus, gli highlights del match – VIDEO highlights Torino Juventus| E’ terminato il match tra Torino e Juventus, match valevole per la 11a giornata di Serie A. Ecco come è andata a finire. Gli highlights di Torino-Juventus L'articolo Torino-Juventus, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Torino-Juventus 0-1 live - de Ligt porta avanti i bianconeri! : Torino-Juventus live – Torino-Juventus, il “Derby della Mole”. Un appuntamento molto atteso in città e non solo. Una partita storica, la rivalità tra i granata e i bianconeri. La squadra di Mazzarri arriva a questa gara da un periodo estremamente negativo e l’allenatore si gioca molto. E’ praticamente un’ultima spiaggia quella concessa dalla società al tecnico toscano. La squadra di Sarri arriva dalla ...

Diretta/ Torino Juventus - risultato 0-0 - streaming video tv : super Sirigu! : Diretta Torino Juventus streaming video e tv: gli allenatori, orario, quote, probabili formazioni e risultato live del Derby della Mole, Serie A.

Torino-Juventus 0-0 live - iniziato il secondo tempo! : Torino-Juventus live – Torino-Juventus, il “Derby della Mole”. Un appuntamento molto atteso in città e non solo. Una partita storica, la rivalità tra i granata e i bianconeri. La squadra di Mazzarri arriva a questa gara da un periodo estremamente negativo e l’allenatore si gioca molto. E’ praticamente un’ultima spiaggia quella concessa dalla società al tecnico toscano. La squadra di Sarri arriva dalla ...

Torino-Juventus 0-0 La Diretta Miracolo di Sirigu su de Ligt : Torino e Juventus si affrontano nel derby della Mole in programma oggi alle ore 20.45 per l'11a giornata di Serie A; i granata vivono un momento particolarmente difficile della propria stagione,...

Torino-Juventus 0-0 live - fine primo tempo! : Torino-Juventus live – Torino-Juventus, il “Derby della Mole”. Un appuntamento molto atteso in città e non solo. Una partita storica, la rivalità tra i granata e i bianconeri. La squadra di Mazzarri arriva a questa gara da un periodo estremamente negativo e l’allenatore si gioca molto. E’ praticamente un’ultima spiaggia quella concessa dalla società al tecnico toscano. La squadra di Sarri arriva dalla ...

Torino-Juventus 0-0 live - tocco dubbio di de Ligt con il braccio! : Torino-Juventus live – Torino-Juventus, il “Derby della Mole”. Un appuntamento molto atteso in città e non solo. Una partita storica, la rivalità tra i granata e i bianconeri. La squadra di Mazzarri arriva a questa gara da un periodo estremamente negativo e l’allenatore si gioca molto. E’ praticamente un’ultima spiaggia quella concessa dalla società al tecnico toscano. La squadra di Sarri arriva dalla ...

Live Torino-Juventus 0-0 Fuori Higuain - Sarri sceglie Dybala : Torino e Juventus si affrontano nel derby della Mole in programma oggi alle ore 20.45 per l'11a giornata di Serie A; i granata vivono un momento particolarmente difficile della propria stagione,...

Torino-Juventus live dalle 20 - 45 : fuori Higuain - Sarri sceglie Dybala : Torino e Juventus si affrontano nel derby della Mole in programma oggi alle ore 20.45 per l'11a giornata di Serie A; i granata vivono un momento particolarmente difficile della propria stagione,...

Torino-Juventus live - le formazioni ufficiali : gioca Pjanic - diversi cambi per Mazzarri : Torino-Juventus live – Manca poco al calcio d’inizio di Torino-Juventus, il “Derby della Mole”. Un appuntamento molto atteso in città e non solo. Una partita storica, la rivalità tra i granata e i bianconeri. La squadra di Mazzarri arriva a questa gara da un periodo estremamente negativo e l’allenatore si gioca molto. E’ praticamente un’ultima spiaggia quella concessa dalla società al tecnico ...