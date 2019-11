Torino | il dg Comi alza la voce | “Perché a Lecce hanno dato il rigore e qui no?”

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 3 novembre 2019) Sconfitta ma, quantomeno in campo, poco da recriminare. Buona risposta delall’ultimo periodo di crisi, i granata perdono di misura il derby della Mole ma escono a testa altissima per aver tenuto bene testa ai bianconeri. Al termine del match, ai microfoni di Dazn, le parole del direttore generale Antonio. “Ci auguravamo di fare una grande prestazione e ci siamo riusciti. Peccato per il risultato. Volevo però puntualizzare una cosa: perché aile qui no? Sono episodi simili. Resta comunque la buona gara giocata e che fa ben sperare per il futuro”.L'articolo, il dgla: “Perché aile qui no?” CalcioWeb.

Toro_News : Comi commenta così le scelte di Doveri - napolista : #Comi (Torino) a Dazn: «A Lecce danno un rigore simile e qui no» Molto amareggiato il direttore generale dei rossob… - TuttoMercatoWeb : Torino, Comi attacca: 'Perché a Lecce danno un rigore e con noi no?' -