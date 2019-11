Tevez | ' Cristiano Ronaldo passa tutto il giorno in palestra | è un' ossessione'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 2 novembre 2019) E' stato uno dei protagonisti della Juventus degli ultimi anni ed uno dei dieci più apprezzati della storia bianconera, nonostante le poche stagioni disputate alla Juventus: parliamo di Carlos, considerato un vero e proprio idolo dai tifosi bianconeri, non solo per la sua tecnica ma anche per la grinta che metteva sempre in campo. Il giocatore, attualmente al Boca Juniors, ha partecipato ad un evento organizzato dalla società argentina ed ha avuto modo di parlare di tanti argomenti, ma quello che ha strappato più curiosità è un aneddoto su un ex compagno dell'argentino al Manchester United, ovvero. In merito al portoghese, Carlosha fatto delle rivelazioni davvero interessanti, che in qualche modo confermano le qualità del portoghese, che lo hanno portato ad essere uno dei migliori giocatori al mondo....

novel_sports : Carlos Tevez on Lionel Messi and Cristiano Ronaldo.#Football - nadurnet : Tevez, il retroscena su Cristiano Ronaldo: “Una volta arrivai all’allenamento alle 6 e mezza. Lui era già lì…” - RobyFerrazza : RT @JPeppp: Carlitos Tevez su Cristiano Ronaldo: 'Se ci allenavamo alle nove di mattina, era già lì da un'ora; lo stesso succedeva se ci al… -