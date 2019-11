Terrorismo | possibile attacco stile Bataclan | è allerta in Italia

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 2 novembre 2019) Gabriele Laganà Una nota delle forze dell’ordine fanno riferimento ad un. Si cercano due albanesi che avrebbero pianificato l’azione Allarmein. Come riporta Open, la scorsa notte le forze dell’ordine hanno diffuso una nota nella quale si parla di una minaccia di un attentato nel corso di un evento pubblico con “modalità di esecuzioneteatroin Francia”. Il riferimento è alla strage compiuta da estremisti islamici a Parigi in cui morirono 90 persone, tra cui la 28enne ricercatricena Valeria Solesin. Secondo l’informativa, sono ricercati su tutto il territorio nazionale due sospetti di nazionalità albanese. Uno ha 46 anni e risponderebbe al nome di Battar Nabiyula, ma è conosciuto anche come Maximilian Defilade o Bardhyl Hoxha. L’altro, invece, dovrebbe avere tra i 40 e i 48 anni e si chiamerebbe Bujar Hysa. ...

