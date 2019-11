Terremoto San Giuliano di Puglia | una delle bambine sopravvissute ora fa la maestra

17 anni fa il Terremoto in Molise e il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia : bambina sopravvissuta ora sarà una maestra [FOTO] : 17 anni fa, un terremoto di magnitudo 6 fece crollare una scuola a San Giuliano di Puglia. Nel crollo, 27 bambini e una maestra persero la vita. Oggi Veronica D’Ascenzo, bambina sopravvissuta alla tragedia, è diventata maestra. “Ho voluto fare un lavoro che mi desse modo di ricambiare tutta la solidarietà che ho ricevuto: l’insegnante riesce ad arrivare nel cuore di ogni allievo e mette le basi per quello che sarà ...

Terremoto - Bertolaso : “Ricordo il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia - sia monito per la sicurezza” : “Il Terremoto del 2002 in Molise fu la prima vera importante emergenza che abbiamo gestito dopo l’inizio del terzo millennio. Un sisma che colpì San Giuliano di Puglia con il crollo della scuola e la morte di tutti quei bambini e di un’insegnante”. E’ Guido Bertolaso, ex capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale a ricordare con l’Adnkronos quei drammatici momenti di 17 anni fa, quando il 31 ...

Forte Terremoto sulle Filippine - panico a Santos City [VIDEO] : Vi abbiamo informato questa mattina del Forte terremoto avvenuto oggi 29 ottobre 2019 sulle Filippine nord-orientali, precisamente sull'isola di Mindanao. Il sisma, di magnitudo 6.6 sulla scala...

Terremoto Sicilia : scossa avvertita nel Siracusano - gente in strada [DATI e MAPPE] : Un Terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto lungo la Costa Siracusana alle 03:03:56 di oggi, sabato 19 ottobre, ad una profondità di 29 km. L’epicentro è stato localizzato in mare, a 12 chilometri da Siracusa come registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma è stato avvertito nel capoluogo ed in alcuni Comuni della provincia. Diversi residenti sono scesi in strada, dopo aver chiamato le forze ...

C'è stata una scossa di Terremoto nel Siracusano - gente in strada ma nessun danno : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.03 si è registrata questa notte intorno alle 3 nel Siracusano. L'epicentro è stato localizzato in mare, a 12 chilometri da Siracusa come registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma è stato avvertito nel capoluogo ed in alcuni Comuni della provincia, costrigendo diversi residenti a scendere in strada, dopo aver chiamato le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco. ...

Terremoto M. 4.5 in California : avvertito in tutta l’area della Baia di San Francisco e nella Central Valley. L’analisi : Alle 22:30 (ora locale) del 14 ottobre, un Terremoto di magnitudo 4.5 vicino alla città di Pleasant Hill ha scosso tutta la Baia di San Francisco, in California. “Circa 70.000 persone da Santa Rosa a Salinas e Sacramento hanno risposto al questionario online dell’USGS “Did You Feel It?”, riporta un’analisi dell’evento condotta da Ross S. Stein, scienziato emerito dell’U.S. Geological Survey e cofondatore di Temblor, che riportiamo di seguito. ...

Scossa di Terremoto avvertita nella Baia di San Francisco : Una Scossa di terremoto magnitudo 4.5 è stata avvertita in tutta la zona della Baia di San Francisco. Il sisma è stato registrato alle 05:33 di ieri (07:33 ora italiana), con epicentro ad un km sud-sudest da Pleasant Hill ed ipocentro a 14 km. nella mattinata sono state registrate numerose altre repliche, la più alta di magnitudo 2.1. Secondo il centro sismologico statunitense USGS sussiste il 2% di possibilità che la prossima settimana possano ...

Arezzo : lieve scossa di Terremoto tra Bibbiena e Sansepolcro : Una scossa di terremoto di lieve entità è stata registrata oggi 15 ottobre 2019, precisamente alle 19.52, sull'Appennino centrale, in Toscana. Secondo i sismografi dell'INGV si è trattato di un...

California - forte Terremoto a San Francisco - magnitudo 4.5 : avvertito anche a Oakland e San Jose : Il National Geological Service ha riferito che il sisma ha avuto origine a una profondità di 14 chilometri nella regione di Pleasant Hill, a est della baia di San Francisco. Al momento le autorità locali non segnalano danni o feriti.Continua a leggere

Violenta scossa di Terremoto in Cile : avvertita anche nella capitale Santiago : Una Violenta scossa tellurica si è verificata poco fa, esattamente alle ore 17.57, (italiane) in Cile.? Il sisma, di magnitudo 6.8/7.0 (dato da confermare) sulla scala Richter dalle prime...

Scossa di Terremoto sulla costa ligure : avvertita fra Sanremo - Ventimiglia : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 sulla scala Richter si è verificata alle ore 12.13 nel Mar ligure, a ridosso della costa occidentale della Liguria.? La Scossa, che ha avuto epicentro a...

Terremoto in Toscana - paura a Lucca - Camaiore - Pietrasanta e Viareggio per una scossa molto superficiale [LIVE] : Una nuova forte scossa di Terremoto scuote l’Italia in questo weekend. Alle 18.12 del pomeriggio un boato e un forte tremore del suolo hanno colpito la Toscana, con epicentro vicino Lucca. A Camaiore la gente si è riversata in massa nelle strade. La scossa è stata di magnitudo 2.9, ad appena 4.9km di profondità quindi avvertita in modo molto intenso, con un risentimento sismico nell’area epicentrale del 5° grado della scala Mercalli ...

Scossa di Terremoto a Castelsantangelo sul Nera : “La paura ti fa rivivere il passato” : Un terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato a 8 km sudest da Castelsantangelo sul Nera (MC) alle 03:28:40, ad una profondità di 11 km. “La paura delle scosse ti fa rivivere il passato anche se sei in una situazione sicura“, dichiara Mauro Falcucci, sindaco di Castelsantangelo sul Nera. “Senti il rumore, l’ululato e poi iniziano le vibrazioni e a volte il botto, quando sei epicentro senti anche 2.1“. “A ogni ...

Terremoto vicino a Macerata - paura nella notte : epicentro tra Castelsantangelo - Norcia e Arquata : Ancora una scossa di Terremoto registrata nella notte in provincia di Macerata. La scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella...