Tennis | Qualificazioni NextGen ATP Finals 2019 | la finale sarà tra Giulio Zeppieri ed

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) Seconda giornata fatta di match combattuti quella andata in scena a Milano per quanto concerne ledelle Next Gen ATP, che hanno visto confrontarsi nelle semifinali le quattro teste di serie del tabellone cadetto, che quest’anno non consente l’accesso al main draw, vista la wild card concessa a Jannik Sinner, ma serve per determinare la prima riserva in caso di forfait a tabellone sorteggiato o torneo in corso. Saluta a sorpresa la testa di serie numero 1, Gian Marco Moroni, battuto dal numero 4, Enrico Dalla Valle, il quale, dopo aver sofferto tantissimo ieri nei quarti di, oggi firma l’impresa di giornata, imponendosi in un match tiratissimo per 4-3 (7) 2-4 4-3 (5) 0-4 4-2. Leggermente più semplice il successo del numero due,, il quale riesce a scavare il solco decisivo nei primi due set contro il numero 3, Lorenzo ...

sportface2016 : #NextGenATP | VIDEO - Le parole di Enrico #DallaValle che raggiunto la finale del torneo di qualificazione - federtennis : Enrico #DallaValle vola in finale nelle qualificazioni @nextgenfinals battendo Moroni per 4-3 2-4 4-3 0-4 4-2!… - sportface2016 : Qualificazioni #NextGenAtp: #Zeppieri batte #Musetti ed è in finale -