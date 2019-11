Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019)rinuncia alleGen ATP Finalsin programma adal 5 al 9 novembre. Adrlo è lo stesso giocatore canadese su Twitter, a margine del quarto di finale vinto al Masters 1000 di Parigi-Bercy contro il francese Gael Monfils. Queste le parole di: “Sono molto dispiaciuto per i miei fan che non mi vedranno giocare a. Non vedevo l’ora di andare e giocare, ma sfortunatamente è troppo complicato da gestire per me. Ho avuto una magnifica fine dell’anno, giocando più match di quelli che mi sarei aspettato. Il mio team e io abbiamo deciso che devo riposarmi dopo Parigi in quanto il mio corpo non sarebbe in grado di sostenere un’altra settimana. Grazie a tutti per il vostro sostegno“. Aldel canadese ci sarà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 82 del mondo, quest’anno attivo soprattutto a ...

OA_Sport : Tennis, Next Gen 2019: Denis Shapovalov annuncia il forfait per Milano, al suo posto Alejandro Davidovich Fokina - sportface2016 : #Shapovalov non parteciperà alle #NextGenATP | 'Il fisico non sopporterebbe un’altra settimana di gioco' - sportface2016 : #Qualificazioni #NextGenATP: il programma delle semifinali con orari e ordine di gioco -