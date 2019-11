Tennis – Il coach di Berrettini mette in guardia i top player | “non andrà alle Finals per

Tennis – Avance alla ball girl minorenne - ‘coaching’ al giocatore : l’ATP sospende l’arbitro Gianluca Moscarella : In seguito agli episodi degli ultimi giorni, l’arbitro Gianluca Moscarella è stato sospeso dall’ATP che ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto Avance alla ball girl minorenne , una sorta di ‘coaching’ a Pedro Sousa, due episodi davvero incresciosi che rischiano di macchiare una carriera importante, quella di Gianluca Moscarella , l’arbitro italiano attualmente sospeso dall’ATP per quanto accaduto ...

Tennis - si dividono le strade di Fognini e del suo coach Franco Devin : i motivi della separazione : Tramite un post Instagram pubblicato sul proprio profilo, l’allenatore argentino ha sottolineato come il rapporto di collaborazione con Fognini si sia interrotto di comune accordo Franco Devin non è più l’allenatore di Fabio Fognini , l’argentino ha comunicato questa decisione tramite i propri canali social, sottolineando come sia una scelta condivisa presa di comune accordo con l’atleta ligure. AFP/LaPresse Nessun ...

Tennis : cambi di coach per Simona Halep e Naomi Osaka : Ritorno al passato per Simona Halep. La Tennista rumena ha annunciato che nella prossima stagione a seguirla ci sarà nuovamente Darren Cahill, coach che l’aveva portata prima al numero uno della classifica mondiale e poi a vincere anche il suo primo Slam al Roland Garros nel 2018. La separazione tra i due era avvenuta poi nei mesi successivi, anche se nel 2019 Cahill ha seguito Halep in alcuni tornei, come è successo nell’ultimo ...