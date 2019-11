Tasse verdi | quando Renzi era il premier aveva previsto le stesse misure ma poi le fece

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 novembre 2019) L’Italia avrebbe potuto essere quattro anni più avanti nella lotta all’inquinamento ambientale e nella transizione verso un’economia green più competitiva. L’11 marzo 2014 la maggioranza del Senato che sosteneva il governo guidato da Matteoapprovava infatti la legge delega in materia fiscale. L’articolo 15 prevedeva l’introduzione di nuove“finalizzate a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull’energia elettrica”. Esattamente quantooggi dalla manovra giallorossa che, oltre alla tassa sulla plastica, introduce incentivi per i prodotti sfusi (inseriti nel decreto Clima) e il taglio dei sussidi dannosi su carbone, petrolio e altre fonti fossili utilizzate per la produzione di energia, principalmente elettrica. Le ...

