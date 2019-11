Tasse | il nuovo paradiso fiscale per gli italiani è l' Albania

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 2 novembre 2019) Atterri a Tirana e ti accorgi subito che gli albanesi siamo noi. Non capiamo una parola della loro lingua, ma loro parlano con disinvoltura la nostra. «Sono andata a scuola da Mediaset - mi spiega ridendo Baluke, 26 anni - e Maria De Filippi resta la mia insegnante preferita. Adoro "C' è posta per t

CottarelliCPI : Almeno 130 miliardi di evasione, un mucchio di soldi persi ogni anno! Quali sono le tasse più evase e le aree geogr… - NicolaPorro : Un tempo le tasse erano “bellissime”. Ora sono “etiche”, green, frutto del marketing politically correct. La pillol… - clarissa_gmai : RT @ggargiulo3: @marattin mi taccio e concludo: avete l’opportunità storica unica di salvarci dal populismo usando questi due anni a venire… -