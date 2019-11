Sugar tax e auto aziendali | lite nella maggioranza Altolà dei 5 Stelle | basta giochi | o

Plastic e Sugar tax - auto aziendale - Imu-Tasi : perché la maggioranza è divisa : I fronti caldi su cui infiammano le polemiche tra gli esponenti del governo sono le nuove tasse previste nella bozza della manovra: tassa sulla Plastica, stangata sulle auto aziendali e la riforma di Imu e Tasi

Renzi contro la Sugar e plastic tax e l'avvio dell'impeachment a Trump : DALL'ITALIA Confindustria: “Troppe tasse alle aziende”. Per Vincenzo Boccia, presidente degli industriali, la legge di Bilancio “è timida, anche per mancanza di risorse. Contiene molti punti di criticità”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte difende la manovra: “Ho letto molte ricostruzion

Plastic tax e Sugar tax in arrivo : importo e come funziona la nuova imposta : Plastic tax e sugar tax in arrivo: importo e come funziona la nuova imposta Nel mare magnum di tasse e nuovi balzelli previsti dagli ultimi provvedimenti dell’esecutivo in carica, non possono non essere richiamate e ricordate anche la “Plastic tax” e la “sugar tax“. Vediamo allora di fare il punto su queste due nuove imposte, evidenziandone importo e funzionamento. Se ti interessa saperne di più ...

Manovra : detrazioni solo se si paga con carta - “local tax” al posto di Imu e Tasi e Sugar tax di 10 euro per ettolitro. Ecco le novità : detrazioni fiscali solo per chi paga con strumenti tracciabili. E’ una delle novità inserite nell’ultima bozza della legge di Bilancio, che il governo punta a chiudere in giornata. A partire dal 2020 per ottenere le detrazioni al 19% sulle spese sostenute per medicine, visite veterinarie, spese scolastiche o attività sportive dei bambini o interessi sui mutui sarà necessario che la spesa sia sostenuta tramite bonifico oppure con ...

Manovra - tassa su Gratta & vinci e lotterie. Restano anche Sugar tax e plastic tax : Ultimi colpi di lima alla Manovra di M5s-Pd, riuniti a Palazzo Chigi in un vertice per partorire la versione definitiva del testo tutto-tasse. Obiettivo dichiarato del governo, così come spiegano dal vertice, "alleggerire la tassazione, volontà comune di tutte le forze di maggioranza sedute al tavol

Manovra : fonti P.Chigi - restano Sugar e plastic tax : Roma, 29 ott. (Adnkronos) – Al Mef si lavora, in zona Cesarini, per trovare le ultime risorse da destinare in Manovra per “alleggerire la tassazione, volontà comune di tutte le forze di maggioranza sedute al tavolo” del vertice che si è concluso da pochi minuti a Palazzo Chigi. sugar e plastic tax, viene spiegato da fonti di governo, restano in legge di bilancio ma per la loro chiara funzione sociale, potrebbero tuttavia essere ...

Manovra - Misiani : “Per ridurre l’evasione il codice penale non è il punto chiave. Siamo pronti a migliorare Sugar e plastic tax” : “La via maestra scelta dal governo è incentivare il passaggio alla moneta elettronica e la tracciabilità delle transazioni economiche, come è stato fatto con la fatturazione e lo scontrino elettronico. Gli interventi in materia penale sono circoscritti. Personalmente non credo che il codice penale sia il punto chiave per ridurre l’evasione“. Nel giorno in cui entra in vigore il decreto fiscale, che dopo la conversione in legge ...

Arrivano Sugar tax e tassa sulla plastica - Salvini : “Sono boiate - in un momento di crisi massacrano le famiglie” : “La sugar tax e’ una boiata, come la tassa sulla plastica: in un momento di crisi non e’ il caso di tartassare le famiglie italiane, massacrare chi paga la cedrata al supermercato, o la bottiglietta di plastica“. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento da Perugia con “Dritto e Rovescio”, su Rete4. “Aver messo una tassa sulle bibite zuccherate per colpire lo zucchero va a colpire ...

Manovra - 5 miliardi recuperati con "microtasse"<br>Dalla Sugar e plastic tax alle sigarette : La lettera di risposta del governo italiano alla Commissione UE si è basata su uno schema della Manovra di sei pagine che riassume le misure prese dall'esecutivo per far quadrare i conti, anche se, sostanzialmente, si tratta di una Manovra in deficit. Infatti nella bozza si legge:"Vengono previsti 30 miliardi di maggiori spese mentre 15 sono maggiori entrate. Tra queste ultime, 6,5 miliardi provengono dalle misure individuate nel Decreto ...

Renzi boccia anche la Sugar tax "Grillo? Bisogna togliergli il fiasco" : "Abbiamo bloccato i 23 miliardi di Iva e oggi sono rimasti 200 milioni di sugar tax, e io non sono d'accordo. Dobbiamo prendere l'impegno a evitare anche la sugar tax". Lo dice Matteo Renzi... Segui su affaritaliani.it

Manovra - Boccia : «Cecità del Governo» su Sugar e plastic tax : Tra le «criticità» della Manovra ci sono anche le misure per la lotta agli evasori fiscali, di cui l'Italia ha il primato in Europa. «Siamo contro l'evasione, è una concorrenza sleale, ma occorre certezza di diritto: le manette arrivano dopo le sentenze e non prima. Su questo non dobbiamo creare gratuità in termini di ansia nel Paese», avverta il leader di Confindustria