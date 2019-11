Storie Italiane | il potere di Eleonora Daniele | ecco il segreto del suo successo

“Non potevo dargli un figlio”. Ivana Spagna in lacrime a Storie Italiane : “Ora sono sola - lui aveva 18 anni meno di me” : Quella di Ivana Spagna non è una storia facile. È sì una storia d’amore ma per certi versi, anche se opposti, ricorda quasi le vicissitudini dei protagonisti de “I ponti di Madison County”. Fino a dove ci si può spingere per amore? Questa è la domanda alla quale la cantante italiana sembra avere una risposta. Lo sa bene Ivana Spagna, 64 anni, che ha detto addio al suo grande amore, di 46: una differenza d’età che la cantante non poteva vivere a ...

Storie Italiane - Arbore spiazza Eleonora Daniele : “Applauso alla memoria?” : Eleonora Daniele e la battuta di Renzo Arbore a Storie Italiane: “Non sarà un applauso alla memoria?” Puntata breve quella di Storie Italiane di oggi, venerdì 1 novembre 2019, Festa di Tutti i Santi: la seguitissima trasmissione della tarda mattinata di Rai1 è infatti andata in onda solo per mezz’ora (e non per due ore, come avviene invece di solito), sempre a partire dalle 10.00, per poi lasciare spazio ad un appuntamento ...

Ivana Spagna a Storie Italiane : "La mia storia d'amore è finita - perché non potevo dare un figlio al mio uomo" : Lei 64 anni, lui 46: una differenza d'età che ha segnato la fine della loro relazione. Un grande amore, seppur durato pochi mesi, raccontato da Ivana Spagna a Storie Italiane: “Ho avuto una storia d’amore con un uomo più giovane di 18 anni. È successo pochissimo tempo fa, un anno fa circa: mi sono

Storie Italiane - Francesca Barra-Claudio Santamaria choc : “Chi ci odia…” : Eleonora Daniele ospita Claudio Santamaria e Francesca Barra a Storie Italiane: “Chi ci odia ha un nome” Lunga e toccante intervista di Francesca Barra e Claudio Santamaria nella puntata di Storie Italiane di oggi, mercoledì 30 ottobre 2019. Ospitati dalla padrona di casa Eleonora Daniele, Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno parlato, tra le altre cose, delle feroci critiche delle quali per lungo tempo sono stati vittime (e ...

Storie Italiane - Ivana Spagna fa una gaffe : Eleonora Daniele interviene : Eleonora Daniele ospita Ivana Spagna a Storie Italiane, che commette una piccola gaffe Ha rilasciato una breve intervista nella puntata di Storie Italiane di oggi, mercoledì 30 ottobre 2019, Ivana Spagna. Ospitata da Eleonora Daniele, la cantante ha parlato, tra le altre cose, dell’uscita di un suo nuovo brano, contenuto nel suo ultimo disco (“1954”), che si intitola “Nessuno è come te”. E proprio spostandosi al ...

Storie Italiane - Lavinia Biagiotti : “L’amore per il lavoro vince sul dolore” : Lavinia Biagiotti intervistata da Eleonora Daniele a Storie Italiane: “Vinco il dolore con l’amore” E’ stata la figlia di Laura Biagiotti l’ospite intervistata da Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi, martedì 29 ottobre 2019. Nel salotto del seguitissimo programma della tarda mattinata di Rai1, Lavinia Biagiotti ha parlato a lungo della mamma, con la quale aveva un rapporto speciale, affermando ...

Samanta Togni si sfoga a Storie Italiane : “Attaccata ferocemente” : Storie Italiane, Samanta Togni si sfoga da Eleonora Daniele: “Attaccata e criticata” Si è raccontata nella puntata di Storie Italiane di oggi, giovedì 24 ottobre 2019, Samanta Togni, volto noto di Ballando con le stelle che, intervistata da Eleonora Daniele, ha parlato del suo nuovo amore e, soprattutto, della fine della sua storia d’amore con Christian Panucci. A tal proposito ha rivelato di essere stata attaccata pesantemente ...

Elena Santarelli - la Daniele sbotta a Storie Italiane : “Vergogna!” : Elena Santarelli, Eleonora Daniele sbotta contro gli hater: “Ma che vergogna è?” E’ appena terminata una nuova puntata di Storie Italiane. E nella seconda parte del programma Eleonora Daniele ha fatto una lunga chiacchierata con Elena Santarelli. Quest’ultima, dopo aver parlato della malattia del figlio, ha anche svelato di essere stata attaccata spesso e volentieri sui social da molti hater: “Una volta uno mi disse ...

“Un’operazione complessa”. Come sta Mario Cipollini? A Storie Italiane tutta la verità sulle sue condizioni dopo il delicato intervento chirurgico : Mario Cipollini, Come sta? L’ex campione di ciclismo, negli ultimi giorni, è stato ricoverato in ospedale per problemi cardiaci in seguito a un’udienza in tribunale contro di lui. L’uomo, durante quell’udienza, è stato accusato di violenza contro la moglie. L’uomo, a seguito delle accuse, si sarebbe sentito male al tribunale di Lucca da dove sarebbe subito stato portato in ospedale. Mario Cipollini è stato ricoverato all’ospedale Ancona dove è ...

Mario Cipollini oggi - come sta? Retroscena a Storie Italiane : Storie Italiane oggi, Mario Cipollini condizioni di salute news: ecco cosa si sa fino a questo momento come sta Mario Cipollini dopo l’intervento al cuore? Sono state scritte, nelle ultime ore, delle grandi inesattezze, come ha fatto sapere l’avvocato Giuseppe Napoleone a Storie Italiane: durante la trasmissione di Eleonora Daniele, ha aggiunto anche degli aggiornamenti […] L'articolo Mario Cipollini oggi, come sta? Retroscena ...

“Denunciare? Pensateci bene….”. Eleonora Daniele tuona a Storie italiane. E il pubblico si divide : Eleonora Daniele ha deciso di dire la sua sulla questione ‘denunce’. Lo ha fatto dal megafono di ‘Storie italiane’, il talk show della mattina che su Rai 1 tiene giornalmente incollati milioni di telespettatori. La puntata di oggi, andata in onda in forma ridotta per dare spazio al collegamento dal Quirinale dove il presidente delle Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato onorificenze “Al Merito del Lavoro” ai Cavalieri del Lavoro. ...

Storie Italiane - Eleonora Daniele tuona : il messaggio sulle denunce : A Storie Italiane si parla del figlio di Renato Zero ed Eleonora Daniele coglie l’occasione per lanciare un messaggio sulla questione ‘denunce’ Oggi puntata ridotta di Storie Italiane. Il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele è infatti finito un’ora prima per fare spazio alla Cerimonia di consegna delle onorificenze “Al Merito del Lavoro” […] L'articolo Storie Italiane, Eleonora Daniele tuona: ...

Storie Italiane - Debora Caprioglio si confessa su Tinto Brass : Debora Caprioglio, ospite a Storie Italiane, confessa a Eleonora Daniele di non essersi mai pentita di aver lavorato con Tinto Brass e dei suoi nudi. L’attrice veneziana ha raccontato come è nata la collaborazione col regista. “Tinto Brass mi cercò sull’elenco telefonico, rispose mia mamma e le disse ‘Ciao sono Tinto Brass’ e mia madre replicò ‘Io sono la Regina d’Inghilterra’ e mise giù”. Considerato maestro del cinema ...

“Ho sempre usato il mio corpo”. Raffaella Fico - la confessione a Storie Italiane mette tutti a tacere : Raffaella Fico sotto attacco per le foto che condivide sui social. La modella, ex compagna del calciatore Mario Balotelli dal quale ha avuto la figlia Pia, si è difesa nel corso dell’ultima puntata di Storie Italiane dalle accuse che le muovo gli hater sui social. Secondo molti, la modella si mostrerebbe troppo: le sue foto sarebbero troppo sensuali e non dovrebbe condividerle. Il suo unico scopo a detta degli hater? Apparire. Ma Raffaella non ...