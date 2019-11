Stagione balneare 2019 | rapporto sulla salute dei mari Jonio e Tirreno meridionale

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 2 novembre 2019) A fine settembre, per decisione della Regione, si è chiusa in Calabria, come in altre regioni del Sud, laaperta ufficialmente il primo maggio. A differenza di altre regioni con clima meno favorevole dove è ancora aperta e nelle quali si è deciso anche di aprirla almeno un mese prima che in Calabria. Durata soltanto 5 mesi, lasi è aperta con lieve peggioramento della qualità delle acquene rispetto all’anno precedente e si è caratterizzata per il perdurare delle solite carenze informative. Un peggioramento evidenziato, tra l’altro, da varie immagini di mare sporco o colorato di verde e giallo riguardanti alcune spiagge frequentate dai bagnanti sia delloche dele pubblicate sia sui social che sulle pagine online di questo giornale durante l’estate. Il peggioramento, rispetto alla precedente, è emerso dai risultati ...

carlorepetto : inizio della nuova stagione balneare - simonilla23 : Lo so che siamo in autunno, ma a #Lampedusa la stagione balneare è ancora molto lunga. Avete visto che spiagge? ??… -