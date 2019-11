Spoiler L' isola di Pietro | quarta puntata | Portorico sospettato dell' omicidio di Chiara

L'Isola di Pietro - Spoiler 8 novembre : Caterina vuole lasciare Carloforte con Leonardo : L'Isola di Pietro continua ad intrattenere i telespettatori italiane con le vicende ambientate sulL'Isola sarda. Gli spoiler della quarta puntata di venerdì 8 novembre dopo il tg satirico di "Striscia La Notizia" rivelano che una giovane inserviente di nome Lara verrà ritrovata in fin di vita in un resort. Elena Sereni, invece, scoprirà che Caterina Rovandi ha intenzione di abbandonare Carloforte insieme a Leonardo Manca, l'affascinante maestro ...

L'Isola di Pietro 3 - Spoiler 1° novembre : proseguono le indagini su Orrù : Nonostante la festività di Ognissanti dell'1 novembre, non verrà sospeso l'appuntamento settimanale Con "L'Isola di Pietro", la serie televisiva di Canale 5 con Gianni Morandi e ambientata in Sardegna. Proprio venerdì prossimo verrà infatti trasmessa la terza puntata della fiction arrivata quest'anno alla sua terza stagione, che, come le prime due andate in onda il 18 e il 25 ottobre, sarà ricca di colpi di scena. In particolare, si assisterà ...

L'isola di Pietro Spoiler 25 ottobre : Diego potrebbe essere il padre della piccola Anna : Il prossimo venerdì 25 ottobre andrà in onda, in prima serata su Canale 5, la seconda puntata della terza stagione della fiction L'isola di Pietro. Secondo le ultime anticipazioni, il prossimo episodio sarà ricco di colpi di scena e di nuove rivelazioni per i protagonisti della sere tv: il pediatra Pietro Sereni, sua figlia Elena, sua nipote Caterina, il fidanzato di quest'ultima Diego e il vice questore Valerio Ruggeri. L'isola di Pietro 3, ...

L'Isola di Pietro 3 - Spoiler del 18 ottobre : Elena e la figlia tornano da Houston : Stasera venerdì 18 ottobre in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della fiction 'L'Isola di Pietro 3', la serie tv che vede protagonista Gianni Morandi nelle vesti del dottor Pietro Sereni. Un ritorno atteso dai numerosissimi fan che questa sera, a partire dalle 21:20 circa, potranno seguire le nuove vicende ambientate a Carloforte. Molte le novità e che riguarderanno in particolare nuovi personaggi che daranno vita a nuove ...

L'isola di Pietro 3 Spoiler : Alessandro esce di scena - Valerio Ruggeri nuovo Vicequestore : Dopo diversi annunci pubblicitari accompagnati sempre dal generico 'prossimamente', durante la quarta puntata di Rosy Abate 2 un promo ha annunciato ufficialmente che L’isola di Pietro 3 andrà in onda venerdì 18 ottobre in prima serata su Canale 5. Il pubblico ritroverà Gianni Morandi nuovamente nei panni del dottor Sereni, il comprensivo e attento pediatra di Carloforte, l'unico comune delL'isola di San Pietro. Per evitare lo scontro con 'Imma ...