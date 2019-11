Spara al fratello poi fugge | caccia all' uomo nel Novarese

Novara - Spara e uccide il fratello a colpi di pistola e poi fugge : è caccia all’uomo : Ha sparato più di un colpo di pistola al fratello, uccidendolo sul colpo, e poi è fuggito in auto: è successo a Trecate, poco prima delle 13. L'uomo è ora in fuga, armato. I carabinieri lo stanno cercando.Continua a leggere

Caino e Abele a Catania - Spara e uccide il fratello dopo una lite : Caino e Abele a Catania. Omicidio nel catanese. Un uomo di 34 anni ha ucciso il fratello al culmine di una lite. E' successo a Paternò

Sparatoria di Trieste : Il fratello dell'agente Demenego minaccia chef Rubio - poi si scusa : Ieri, a poche ore dalla Sparatoria di Trieste, chef Rubio (all'anagrafe Gabriele Rubini) ha postato un amaro commento su Twitter. L'ex rugbista divenuto personaggio televisivo, parlando di tragedia evitabile, ha puntato il dito contro un "sistema stantìo" che non conferendo un adeguato addestramento fisico e psicologico "manda a morire giovani impreparati". Le sue parole hanno sollevato un vero polverone e hanno irritato anche Gianluca, fratello ...

Sparatoria a Trieste - cosa è successo : il furto denunciato dal fratello del killer - il giallo delle fondine : La madre dei due fratelli dominicani chiede perdono, l’uomo che ha ucciso i due poliziotti non risponde alle domande dei magistrati. Il sindacato denuncia le custodie delle pistole erano difettose. Davanti l’Altare della Patria le sirene accese delle Volanti. Mattarella: «Riconoscenza e dolore»

Sparatoria a Trieste - cosa è successo Il furto denunciato dal fratello del killer - il giallo delle fondine : La madre dei due fratelli dominicani chiede perdono, l’uomo che ha ucciso i due poliziotti non risponde alle domande dei magistrati. Il sindacato denuncia le custodie delle pistole erano difettose

Trieste - Sparatoria Questura : due poliziotti uccisi da un domicano lì per controlli. Fermato anche il fratello : Trieste - Qualcuno dice sei, qualcun altro otto, altri parlano di poliziotti crivellati di proiettili. Pierluigi Rotta, agente scelto, di 34 anni, e Matteo De Menego, agente semplice, di 30 anni,...

Trieste - Sparatoria davanti alla questura : morti due poliziotti. Fermati il killer e il fratello : “Ha sfilato arma e fatto fuoco a bruciapelo” : Due poliziotti sono morti in una sparatoria avvenuta in questura a Trieste. Un terzo collega è rimasto ferito di striscio a una mano. Il killer e suo fratello, sospettati di una rapina avvenuta qualche ora prima, sono entrambi stati Fermati dopo aver tentato la fuga. Uno dei due è ferito. I due fratelli, spiega la polizia, erano stati accompagnati in questura da personale delle volanti dopo “un’attività di ricerca del responsabile della ...