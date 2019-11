Solo 4 5 milioni di dollari a Joaquin Phoenix per il suo Joker

Manovra - alle forze dell'ordine Solo 600 milioni : la protesta di polizia e militari : Gabriele Laganà I sindacati di polizia e delle forze armate esprimono il loro malcontento contro la Manovra. Tensioni anche per numeri identificativi per gli agenti Brutte notizie per le donne e gli uomini che lavorano nel comparto sicurezza. Nella Manovra sarebbero stati stanziati pochissimi fondi per le forze armate e quelle di polizia. Per l’intero settore, infatti, il governo avrebbe messo a disposizione 600 milioni di euro ...

Incendi in California - per la prima volta è “allarme rosso estremo” : riguarda 26 milioni di persone. Solo il 15% dei roghi è stato domato : Los Angeles, Ventura e San Bernardino. Ma non Solo: in queste, come in altre contee che vanno dalla California all’Arizona, è stato diramato per la prima volta in assoluto l’allarme rosso estremo. Si chiama ‘extreme red flag warning’, è il massimo grado di allerta e riguarda 26 milioni di persone, a rischio a causa degli Incendi che negli ultimi giorni stanno mandando in fumo migliaia di ettari, causando l’evacuazione di ...

Regno Unito - la plastica nascosta di Halloween : Solo i costumi producono 2mila tonnellate di rifiuti - come 83 milioni di bottiglie : Anche in Regno Unito Halloween fa paura, soprattutto all’ambiente: solo i costumi producono duemila tonnellate di plastica, l’equivalente di 83 milioni di bottiglie di Coca Cola, più di una a testa per ogni persona che vive in Uk. Lo dice uno studio – riportato dalla Bbc – svolto dalle due organizzazioni di beneficenza Charities Hubbub e The Fairyland Trust, che hanno esaminato 324 capi d’abbigliamento venduti da 19 ...

L’albero brucia ma Solo all’interno : il video da 20 milioni di clic che stupisce (c’è una spiegazione) : Venti milioni di visualizzazioni, su Twitter, per questo video che arriva dal Texas: un albero, in un bosco, che brucia solo dall’interno. Il fenomeno, tuttavia, pur essendo insolito ha una spiegazione. Succede quando una pianta viene colpita da un fulmine (ed è il caso, a quanto sembra, del filmato in questione): l’interno si presta meglio, rispetto alla corteccia, nel propagare il calore della fiamma. L'articolo L’albero ...

Vincitore estrazione Superenalotto - Italia Sì/ "Ho vinto 35 milioni ma mi sento Solo" : Vincitore 35 milioni di euro estrazione Superenalotto a Italia Sì. "Ora mi sento solo". Ma col Jackpot lui e sua moglie sono riusciti a diventare genitori.

Vince 35 milioni al SuperEnalotto : “Mi sento Solo - volevo comprare la Lazio” : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – Una vita completamente stravolta nel bene e nel male. “Non sto più nel paese, dove ero prima, lì lo sanno tutti che ho vinto” racconta a ‘ItaliaSì!’ il vincitore di 35 milioni di euro al SuperEnalotto. L’anticipazione di quello che dirà nella puntata di sabato in onda alle 16,40 su Rai1 del programma, condotto da Marco Liorni. L’uomo confessa di sentirsi solo e ...

Juve - la commissione della mamma di Rabiot è stata Solo di 1 - 4 milioni : Il Corriere Torino analizza le cifre che la Juventus ha versato per gli oneri accessori relativi all’acquisto o cessione dei suoi calciatori in estate. Alcuni erano già stati resi noti. Altri sono nella Relazione finanziaria annuale diffusa in rete in vista della prossima assemblea degli azionisti, del 24 ottobre. De Ligt e Ramsey Già si sapeva, ad esempio, che Raiola ha intascato 10,5 milioni di oneri accessori per il passaggio di De Ligt ...

Salute - Coldiretti : “Non Solo obesi - in Italia mezzo milioni di bimbi affamati” : In Italia accanto ai bimbi obesi ci sono quasi mezzo milione (453mila) di under 15 anni che hanno avuto bisogno di aiuto per bere il latte o mangiare durante l’anno. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il secondo rapporto sulla malnutrizione infantile della Ong Helpcode, che evidenzia come un bambino sui tre in Italia sia obeso o sovrappeso. Anche in Italia si vive un paradosso alimentare con i bimbi dei nuclei familiari più poveri ...

Alitalia - prestito ponte agli sgoccioli. Solo tenerla in vita costerà tra 200 e 350 milioni : “Limitare” la revoca della concessione Solo ad alcune tratte liguri. È questa l’ipotesi di lavoro sul tavolo di Giuseppe Conte dopo il dietrofront di Atlantia sul dossier Alitalia. Intanto, comunque vada la partita autostradale, slitta ancora la scadenza (15 ottobre) per il piano di salvataggio della compagnia. Con il risultato che lo Stato sarà costretto a mettere mano al portafoglio per evitare la formalizzazione del tracollo di ...

Ereditiera con patrimonio di 3 milioni di euro - lascia in eredità alle figlie traditrici Solo 30 monete in argento - gli stessi denari sporchi di Giuda : Una ricca Ereditiera australiana con un patrimonio stimato di oltre 3 milioni di euro ha deciso di compiere un gesto molto eclatante nei confronti delle due figli definite da lei stessa traditrici. L’Ereditiera australiana si chiamava Valmai Roche e la sua decisione ha sconvolto sia le due figlie che il marito. La donna sospettava che e figlie erano state l’autrici, con l’aiuto del marito, dell’uccisione della madre. La donna, è ...

La provocazione di Olivari : 'Juve - compra San Siro - costa 'Solo' 70 milioni' : La Juventus ha inaugurato oramai nel 2011 il suo 'Allianz Stadium', ed è stata una delle scelte economiche migliori tra quelle adottate dalla società bianconera, che oltre ad avere costruito uno stadio di proprietà che porta svariati milioni di euro all'anno, ha ottenuto l'utilizzo per più di 100 anni dell'area intorno allo stadio, denominata 'Continassa', nella quale ha costruito i campi d'allenamento, un hotel, lo J medical e piano piano si ...