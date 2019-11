Short Track | Coppa del Mondo Salt Lake City 2019 | MARTINA VALCEPINA DOMINANTE! Trionfo

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019) Era la donna da battere nei 500m enon ha deluso le aspettative. La valtellinese ha messo subito il suo timbro nella prima tappa didel. Si tratta del quarto successo in carriera per l’azzurra, che ha una striscia aperta di successi consecutivi proprio dalle ultime due tappe dello scorso anno (Dresda e Torino). Un poker che in passato è riuscito solo alla canadese Marianne St.Gelais nella stagione 2011/2012, quando addiritutra vinse per cinque volte di fila. Una vittoria senza discussione per, che ha controllato fin dalla partenza, staccando le avversarie appena dopo lo sparo del via. Dopo poche curve è caduta quella che poteva essere la rivale diretta di, la polacca Natalia Maliszewska, con l’azzurra che ha sfruttato l’errore per allungare ulteriormente sulle avversarie. Seconda posizione per ...

