Serie BKT 11esima giornata seconda sconfitta consecutiva | prima allo Scida | del Crotone

Serie BKT - la Salernitana ospita la Virtus Entella : live su DAZN : La giornata di oggi prosegue con una sfida importante per la classifica di Serie B: la Salernitana, che aveva iniziato la stagione con l’obiettivo promozione, vuole tornare alla vittoria dopo quattro partite senza essere riuscita a centrare il massimo risultato, ma si ritroverà di fronte all’Arechi una Virtus Entella non disposta a fare sconti. La […] L'articolo Serie BKT, la Salernitana ospita la Virtus Entella: live su DAZN è ...

Serie BKT - l’Ascoli ospita il Venezia : gara live su DAZN : Il Del Duca ospita la sfida tra Ascoli e Venezia, appuntamento che ha certamente importanza per entrambe, pur avendo obiettivi diversi. I marchigiani stanno attraversando un buon momento e potrebbero approfittare degli altri big match in programma in questo turno di campionato: oltre alla gara tra Crotone e Perugia, è prevista quella tra Benevento ed […] L'articolo Serie BKT, l’Ascoli ospita il Venezia: gara live su DAZN è stato ...

Serie BKT - Virtus Entella-Cosenza : dove vedere il match : A Chiavari la Virtus Entella ospita il Cosenza in una sfida il cui esito sembra davvero difficile da pronosticare. I padroni di casa, infatti, hanno iniziato il campionato con tre vittorie in altrettante gare, per poi raccogliere solo due punti nelle ultime cinque partite. Nonostante gli alti e bassi, questo percorso ha permesso ai liguri […] L'articolo Serie BKT, Virtus Entella-Cosenza: dove vedere il match è stato realizzato da Calcio e ...

Serie BKT - dove vedere Pisa-Salernitana in Tv e streaming : Il Pisa ospita questa sera la Salernitana in una gara in cui entrambe dovranno fare il possibile per non lasciare il campo senza punti, anche se sono certamente i campani a partire con i favori del pronostico. La squadra di Ventura punta ai tre punti per restare in piena lotta per i playoff e provare […] L'articolo Serie BKT, dove vedere Pisa-Salernitana in Tv e streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e ...

Serie BKT - Juve Stabia-Pescara in diretta su DAZN : Juve Stabia-Pescara è una sfida che mette una di fronte all’altra due squadre con potenzialità decisamente differenti. I padroni di casa sono stati infatti finora protagonisti di una stagione decisamente deludente. Senza un’inversione di rotta decisa, i campani saranno costretti ad affrontare mesi decisamente pesanti per garantirsi la salvezza. La rosa guidata da Fabio Caserta […] L'articolo Serie BKT, Juve Stabia-Pescara in ...

Serie BKT - dove vedere Empoli-Spezia in Tv e streaming : Empoli-Spezia potrebbe sembrare un esito già scritto, ma la Serie B ci ha insegnato, anche in questa stagione, come non possano mancare le sorprese, complici anche i tanti impegni ravvicinati. Proprio i toscani sono reduci da un pareggio contro il Trapani che ha impedito loro di piazzarsi al primo posto contro un avversario come il […] L'articolo Serie BKT, dove vedere Empoli-Spezia in Tv e streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Serie BKT - dove vedere Cittadella-Livorno in Tv e streaming : Sono solo sei i punti in classifica che dividono Cittadella e Livorno, ma le potenzialità della rosa dei veneti, che nella scorsa stagione sono arrivati a sfiorare la promozione in Serie A, sono certamente superiori. Almeno per ora, però, alla squadra di Venturato è mancata la continuità, dote indispensabile se si vuole puntare a obiettivi […] L'articolo Serie BKT, dove vedere Cittadella-Livorno in Tv e streaming è stato realizzato da ...

Serie BKT - Chievo-Crotone : dove vedere la gara in Tv : Chievo e Crotone, pronte a sfidarsi domani al Bentegodi, hanno entrambe conosciuto in tempi recenti la Serie A e vorrebbero fare il possibile per ritornarci il prima possibile, ma fino ad ora per entrambe non sono mancate le battute d’arresto e acquisire più continuità è indispensabile. I veneti sono reduci da un pareggio ottenuto sul […] L'articolo Serie BKT, Chievo-Crotone: dove vedere la gara in Tv è stato realizzato da Calcio e ...

Serie BKT - il Perugia ospita l’Ascoli : dove vedere la gara : Il calendario della decima giornata di Serie B propone una sfida importante nella lotta ai playoff: al Curi si sfidano Perugia e Ascoli, entrambe a quota 15 punti in classifica. I padroni di casa attraverso una vittoria potrebbero aumentare le proprie chance di raggiungere l’obiettivo, ma anche i marchigiani non vogliono essere da meno pur […] L'articolo Serie BKT, il Perugia ospita l’Ascoli: dove vedere la gara è stato ...

Serie BKT 9° giornata il Crotone infligge la prima sconfitta esterna al Venezia e balza in testa. Doppietta di Simy e gol di Golemic : Crotone 3 Venezia 2 Marcatori: Aramu 9°, Simy 35°, Simy 55°, Capello 78°, Golemic 84° Crotone (3-5-2): Cordaz, Marrone (Cuomo),

Serie BKT - Trapani-Empoli : appuntamento live su DAZN : E’ un vero e proprio testacoda la sfida in programma oggi tra Trapani ed Empoli, ma per i toscani non sottovalutare l’avversario sarà certamente fondamentale per non andare incontro a brutte sorprese. I siciliani sono ancora a secco di vittorie in casa e vorrebbero quanto prima colmare la lacuna provando anche a dare continuità al […] L'articolo Serie BKT, Trapani-Empoli: appuntamento live su DAZN è stato realizzato da Calcio e ...

Serie BKT - Spezia-Juve Stabia : dove vedere la partita in Tv : Spezia-Juve Stabia può essere già considerata uno scontro importante per la lotta salvezza. I liguri non hanno infatti iniziato al meglio il campionato, dove in casa sono arrivate tre sconfitte su quattro gare disputate, ma non è stato certamente migliore il percorso dei campani. Sette punti in classifica sono però troppo poche per gli obiettivi […] L'articolo Serie BKT, Spezia-Juve Stabia: dove vedere la partita in Tv è stato realizzato ...

Serie BKT - dove vedere Salernitana-Perugia in Tv e streaming : Pur essendo una delle formazioni che non disdegnerebbe di essere in primavera pienamente in corsa per la promozione, l’andamento casalingo della Salernitana è stato decisamente al di sotto delle aspettative. La vittoria tra le mura amiche manca addirittura dall’esordio stagionale datato 24 agosto, contro il Pescara. Il Perugia arriva però all’Arechi con l’assoluta necessità di […] L'articolo Serie BKT, dove vedere ...

Serie BKT - Pordenone-Cittadella : dove vedere il match in Tv : L’atmosfera che si respirerà ala Dacia Arena, teatro di Pordenone-Cittadella, sarà certamente importante come dimostrato dal buon andamento della prevendita. I padroni di casa faranno il possibile per fare il bottino pieno: tra le mura amiche hanno infatti avuto finora un ottimo rendimento con tre vittorie su quattro gare disputate e vorranno quindi fare il […] L'articolo Serie BKT, Pordenone-Cittadella: dove vedere il match in Tv è ...