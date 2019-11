Serie A | l’Atalanta sfida il Cagliari | dove vedere la gara

La Serie A ha multato di 10.000 euro l’Atalanta per i cori razzisti a Dalbert Henrique : Il giudice sportivo ha deciso una sanzione di 10.000 euro all’Atalanta per i cori razzisti rivolti dai suoi spettatori al calciatore brasiliano della Fiorentina Dalbert Henrique lo scorso 3 ottobre. È una sanzione minima, nonostante l’arbitro Daniele Orsato avesse sospeso la

Serie A - l’Atalanta cala il tris nel nuovo stadio : Lecce ko. Pari (e rabbia) per la Roma. Bologna e Lazio gol e spettacolo. La Viola vince ancora : In attesa del posticipo tra Inter e Juventus e l’impegno del Napoli col Torino, l’Atalanta è seconda in classifica. La Dea di Gasperini vince e convince anche nel nuovo Gewiss Stadium contro il Lecce, che in trasferta finora aveva sempre ben figurato. Pari per le romane, di rabbia quello della Roma in casa col Cagliari e nel segno di Mihajlovic quello della Lazio a Bologna. Nel match delle 12 la Fiorentina vince ancora: segna ...