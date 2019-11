Senza la mafia del calcio mio figlio avrebbe vinto più Palloni d' Oro La

La mamma di Ronaldo Senza freni : “C’è mafia nel calcio - altrimenti mio figlio avrebbe vinto più palloni d’oro” : Un’accusa pesante e destinata a far discutere. La mamma di Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, spara a zero a margine di un evento a Madeira. Clamorose le frecciate nei confronti del movimento calcistico in riferimento ad alcuni mancati riconoscimenti a suo figlio: “C’è una mafia nel calcio – ha detto – è la parola più adeguata per definirla. Se non ci fosse questa mafia, mio figlio avrebbe vinto più palloni ...

Mafia : caso Antoci - Antimafia Ars 'impensabile attentato Senza ok boss' (2) : (AdnKronos) - Per la commissione AntiMafia di Palazzo dei Normanni "censurabile" è poi il fatto che "il dottor Manganaro abbia offerto su alcuni punti (la visita al vicequestore aggiunto Ceraolo, la paternità dell’espressione 'vedette mafiose') versioni diverse da quelle che aveva fornito ai pm in s

Mafia : caso Antoci - Antimafia Ars 'impensabile attentato Senza ok boss' : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - "È impensabile che di un attentato di siffatta gravità nulla sapessero (stando ai risultati delle intercettazioni ambientali e al lavoro di intelligence investigativa) la criminalità locale né le famiglie di Cosa Nostra interessate al territorio nebroideo (Barcellona Po

Mafia : pentito Contorno in Antimafia - 'perché uccidere moglie poliziotto? boss Senza dignità' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Che motivo avevano di ammazzare anche la moglie del poliziotto ucciso qualche giorno fa? Ormai non si fermano di fronte a nulla, non hanno più morale né dignità". Sono le parole del pentito di Mafia Totuccio Contorno davanti alla Commissione nazionale antiMafia del 9

Stragi di mafia - Renzi dà la linea e Salvini e Meloni lo seguono : “Berlusconi? Indagini Senza logica” - “Ridicolizzano la magistratura” : La strada l’ha aperta Renzi, che ha parlato di un’inchiesta “senza uno straccio di prova“. Subito dopo si sono accodati uno dopo l’altro la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il segretario della Lega Matteo Salvini. E’ l’anomalo fronte schierato contro l’inchiesta che cerca di fare luce sui mandanti delle Stragi di mafia del 1992 e 1993, nel cui fascicolo è finito indagato anche ...

Stragi di mafia - Renzi : “Berlusconi indagato Senza prove - pessimo servizio a istituzioni” : “Ho sempre detto che rispetto i magistrati e aspetto le sentenze definitive, quella della Cassazione. Confermo questo giudizio. Ma vedere che qualche magistrato della procura della mia città da anni indaghi sull’ipotesi che Berlusconi sia responsabile persino delle Stragi mafiose o dell’attentato a Maurizio Costanzo mi lascia attonito“. Lo scrive su facebook il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “A differenza di quanto ...