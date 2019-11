Scherma | Coppa del Mondo 2019-2020 | a Tallinn vince l’eterna Popescu | ottava Nicole

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : a Tallinn sette azzurre in tabellone nella spada. Fuori Clerici e Isola : Avanti con la mezza dozzina (abbondante). Bene, anche se non era impossibile sperare in almeno due posti in più. Sono infatti sei (su undici scese in pedana oggi, più una già ammessa di diritto) le spadiste azzurre qualificate al main draw della 1a tappa di Coppa del Mondo di Scherma 2019-2020, il 50th Glaive de Tallinn Tournament, scattato oggi dalla Kale Sports Hall di Tallinn, in Estonia, classica ouverture femminile (e maschile, fra tre ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : Glaive de Tallinn Tournament al via tra nuove medadaglie - certezze azzurre e un’assenza misteriosa : E’ il primo weekend di scuola per la Scherma e un pizzico di emozione, immaginiamo, ci sarà: perché se la precedente stagione, almeno in parte, poteva anche essere quella dei cambiamenti, degli azzardi, dei tentativi, delle sperimentazioni, mancando ancora due anni all’appuntamento clou del quadriennio, adesso Tokyo 2020 è ormai all’orizzonte. E ogni gara, almeno fino al 4 aprile, diventa fondamentale per la qualificazione, ma ...

Scherma - Coppa del Mondo : le convocate dell’Italia per la spada a Tallin. Ci sono Navarria e Fiamingo : Nel weekend del 1-3 novembre ricomincerà la Coppa del Mondo di Scherma, evento fondamentale per i ranking di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si ricomincia con la spada femminile a Tallin (Estonia): saliranno in pedana ben 279 atlete tra cui 12 azzurre, 11 di loro saranno impegnate nel turno eliminatorio mentre Mara Navarria è ammessa di diritto nel tabellone principale e andrà a caccia di un piazzamento sul podio insieme alle ...