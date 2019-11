Sardegna Allerta Meteo Arancione 2 3 Novembre

Maltempo Sardegna - piogge - temporali e vento : allerta meteo prorogata : piogge, temporali, vento e mareggiate per le prossime 24-30 ore sulla Sardegna. Permane e si protrae il Maltempo sull’Isola e così la protezione civile regionale ha prorogato l’allerta sino alla mezzanotte di domenica. A partire dalla notte si prevedono venti forti da Sud-Ovest, localmente di burrasca, in rotazione da Nord-Ovest nelle ore centrali di domani. Le zone per le quali vige la criticità ordinaria con codice giallo sono il ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità gialla - piogge e temporali : La Protezione Civile della Sardegna ha diffuso un nuovo avviso di rischio idrogeologico per piogge e temporali in gran parte dell’Isola. L’Allerta di criticità ordinaria (codice Giallo) sara’ valida sino alla mezzanotte. Il maltempo oltre al Campidano, interessa l’Iglesiente, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: criticità gialla, piogge e temporali sembra essere il primo su Meteo ...

Allerta Meteo Sardegna : rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di domani : Allerta Meteo diffusa dalla Protezione Civile regionale della Sardegna: l’avviso per rischio idrogeologico con criticità ordinaria, codice giallo, è valido dalle ore 16 e sino alla mezzanotte di domani, sabato 2 novembre 2019, relativamente alla Sardegna Occidentale. Oltre al Campidano, sono interessate le seguenti zone dell’Isola: Iglesiente, Montevecchio- Pischinappiu, Tirso e Logudoro. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: rischio ...

Allerta Meteo Sardegna : pioggia e temporali fino a domani - rischio di forte vento : pioggia e temporali in arrivo sulla Sardegna. Dalle 18 di oggi e sino alle 18 di domani sono previste sulla Sardegna Orientale precipitazioni diffuse, con fenomeni più probabili sul settore Centro-Settentrionale. L’avviso di condizioni Meteorologiche avverse è stato diffuso dalla Protezione Civile regionale. Durante i rovesci o i temporali saranno possibili forti raffiche di vento. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: pioggia e temporali ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità per rischio idrogeologico estesa fino a domani : La Protezione civile regionale della Sardegna ha esteso l’Allerta Meteo codice giallo per rischio idrogeologico dalle 15 di oggi fino alle 6 di domattina, giovedì 24 ottobre. Sono previsti temporali sui bacini Campidano, Iglesiente, Montevecchio-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu, Tirso e Logodoro. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: criticità per rischio idrogeologico estesa fino a domani sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Estofex - il maltempo si sposta sulla Sardegna : attenzione a nubifragi e tornado : Allerta Meteo – Dopo aver devastato il Nord-Ovest dell’Italia con disastrose alluvioni e provocato anche delle vittime, oggi, 23 ottobre, il maltempo si concentra sul Mediterraneo occidentale, interessando anche la Sardegna, che sta già facendo i conti con un grande incendio nell’Oristanese. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi, che includono un livello di Allerta 2 per Sardegna, Corsica e Francia ...

Allerta Meteo Sardegna : rischio idrogeologico - in arrivo temporali : La Protezione civile regionale della Sardegna ha diffuso un’Allerta Meteo codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico nel Sud Sardegna e in Ogliastra dalle 15 alla mezzanotte di domani, mercoledì 23 ottobre. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: rischio idrogeologico, in arrivo temporali sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Sardegna - la Protezione Civile : maxi esercitazione nel Sarrabus : “Io non rischio”. Così è stata battezzata la Settimana nazionale della Protezione Civile che, dal 13 al 19 ottobre prossimi, in Sardegna vedrà coinvolti 25 Comuni del Sarrabus, zona particolarmente fragile sul fronte idrogeologico, per testare sul campo la macchina dei soccorsi. Occasione per sollecitare tutte le amministrazioni comunali sarde a dotarsi di un piano di Protezione Civile. Nell’Isola sono ancora 47 i centri che ne ...