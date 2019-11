Sabato Shopping | i consigli per il 2 Novembre

Fonte : vanityfair

(Di sabato 2 novembre 2019) PrimarkSaint Laurent Rive DroiteSwarovski & Mariah Carey Winnie Harlow x Steve Madden Bea BongiascaDragon x Chloé EyewearMaloLabo.artD1 Milano x DiabolikSamsonite x DieselSiamo arrivati a, l’estate è ormai solo un ricordo lontano e l’inverno incalza inesorabile con le giornate sempre più corte e le temperature sempre più gelide. L’umore non è certo dei migliori, ma il pensiero di rimpinguare il guardaroba con qualche capo nuovo e stiloso ci rincuora almeno un po’. Serve una robusta sessione die il weekend è il momento più adatto per un tour tra centri commerciali e boutique ed eccoci qui con la nostra rubrica creata d hoc per aiutarvi a scegliere e tenervi aggiornati sui must have in arrivo nei negozi e online. LEGGI ANCHELodiScorso Sicuri che i nostri sforzi verranno apprezzati, vi segnaliamo le nuove proposte di questo ...

domex69 : RT @carrarofabio69: Io:”mamma sabato io e Gianmarco ti portiamo con noi a fare shopping” Lei:”dovrò farmi bella”. Io: “Mamma tu nasci bella… - GarauPina : RT @AnsaSardegna: Shopping senza Iva in centro a Cagliari. Venerdì e sabato iniziativa Associazione 'Strada Facendo' #ANSA - AnnaOrr15 : RT @SardegnaG: #Shopping senza Iva in oltre 170 negozi di #Cagliari venerdì 1 e sabato 2 novembre, per sensibilizzare su una zona franca ch… -