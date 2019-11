Sabato Rai Sport | Palinsesto 2 Novembre 2019 | Finale Rugby World Cup e SuperCoppa Volley

NCIS e FBI l’appuntamento del Sabato di Rai 2 - le anticipazioni del 2 novembre : NCIS 16 e FBI 1 puntate sabato 2 novembre anticipazioni episodi su Rai 2 Prosegue l’appuntamento in prima tv assoluta con i polizieschi di Rai 2 (e CBS): sabato 2 novembre due nuovi appuntamenti con la sedicesima stagione di NCIS e con la prima di FBI. Le serie viaggiano “accoppiate” anche negli Stati Uniti su CBS dove sono in onda la stagione 17 e 2 rispettivamente. NCIS 16×21 Giustizia o vendetta Viene riaperto ...

Le Parole della settimana su Rai 3 Sabato 2 novembre - Liliana Segre ospite di Gramellini : Le Parole della settimana su Rai 3 con Massimo Gramellini La puntata di sabato 2 novembre alle 20:20: gli ospiti Le Parole della settimana di Massimo Gramellini nella puntata di sabato 2 novembre non poteva non trattare il tema della settimana, legato alla commissione su antisemitismo, razzismo e istigazione all’odio guidata dalla senatrice a vita Liliana Segre, superstite dell’Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana, che ...

“Ulisse : il piacere della scoperta” – Quinta puntata di Sabato 26 ottobre 2019 - su Raiuno - con Alberto Angela. Il mondo di Ben Hur. : Ulisse – Il piacere della scoperta è tornato con una nuova edizione sempre in prima serata al sabato su Raiuno. Alberto Angela, dopo il successo dello scorso anno ha riportato così il suo programma sulla rete ammiraglia per sei nuove imperdibili puntate. Ulisse | 26 ottobre 2019 La Quinta puntata in onda stasera è dedicata […] L'articolo “Ulisse: il piacere della scoperta” – Quinta puntata di sabato 26 ottobre 2019, su Raiuno, ...

Sabato Rai Sport - Palinsesto 26 Ottobre 2019 | Coppa del Mondo Sci Solden : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 26 Ottobre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

NCIS 16 e FBI 1 su Rai 2 Sabato 26 ottobre - le anticipazioni : NCIS 16 e FBI 1 puntate sabato 26 ottobre anticipazioni episodi su Rai 2 Prosegue l’appuntamento del sabato sera di Rai 2 dedicato all’azione targata CBS: inossidabile NCIS apre la serata con un episodio della sedicesima stagione in prima tv assoluta trainando la matricola FBI. Le serie viaggiano “accoppiate” anche negli Stati Uniti su CBS dove sono in onda la stagione 17 e 2 rispettivamente. NCIS 16×20 Rimorsi In un ...

Le Parole della settimana di Sabato 26 ottobre - gli ospiti di Gramellini su Rai 3 : Le Parole della settimana su Rai 3 con Massimo Gramellini La puntata di sabato 26 ottobre alle 20:20: gli ospiti Nuova puntata de Le Parole della settimana di Massimo Gramellini su Rai 3 sabato 26 ottobre che avrà un ospite d’eccezione. A 13 anni dalla sua ultima apparizione televisiva in Italia Isabel Allende tornerà su Rai3 ospite dell’intervista di copertina. L’autrice cilena, che ha raggiunto la fama mondiale nel 1982 con il bestseller ...

Da noi a ruota libera : Francesca Fialdini punta sul Sabato sera di Rai1 : Da noi… a ruota libera, ospiti 27 ottobre: Francesca Fialdini strizza l’occhio al sabato sera di Rai1 Nuova puntata di Da noi… a ruota libera dopodomani, domenica 27 ottobre 2019, come sempre a partire dalle 17.35 su Rai1. E a svelare le anticipazioni e gli ospiti che Francesca Fialdini avrà domenica pomeriggio nel suo salotto televisivo, è stato l’informatissimo TvBlog, il quale ha fatto il nome di colui che sarà a tutti ...

Boxe : a Londra Prograis vs Taylor - Sabato 26 ottobre in onda su DAZN : Non solo Scardina vs Achergui nella proposta pugilistica di DAZN per il prossimo weekend. sabato 26 ottobre la nota piattaforma di streaming trasmetterà da Londra l'atteso Prograis vs Taylor, finalissima delle World Boxing Super Series per la categoria dei pesi superleggeri. Il momento della verità: Prograis favorito di pochissimo su Taylor La sfida della 02 Arena vale molto di più dell'Ali Trophy spettante di diritto al vincitore delle WBSS. Il ...

Inghilterra-Nuova Zelanda - mondiali rugby : la semifinale in tv su Rai2 Sabato 26 ottobre : Inghilterra-Nuova Zelanda, la prima semifinale della rugby World Cup 2019 è una vera finale anticipata: il XV della Rosa è al secondo posto nella classifica mondiale per rendimento ed è l’unica nazionale iridata dell'emisfero nord (titolo vinto nel 2003), gli All Blacks sono al primo posto del ranking internazionale e da due edizioni consecutive sono i campioni in carica. E’ un peccato che il tabellone le abbia messe dalla stessa parte, ...

“Ulisse : il piacere della scoperta” – Quarta puntata di Sabato 19 ottobre 2019 - su Raiuno - con Alberto Angela. Il Gattopardo – Il Romanzo della Sicilia. : Ulisse – Il piacere della scoperta è tornato con una nuova edizione sempre in prima serata al sabato su Raiuno. Alberto Angela, dopo il successo dello scorso anno ha riportato così il suo programma sulla rete ammiraglia per sei nuove imperdibili puntate. Ulisse | 19 ottobre 2019 La Quarta puntata in onda stasera è dedicata […] L'articolo “Ulisse: il piacere della scoperta” – Quarta puntata di sabato 19 ottobre 2019, su Raiuno, ...

Sabato Rai Sport - Palinsesto 19 Ottobre 2019 | Quarti WCRugby e Pallavolo SuperLega : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 19 Ottobre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

NCIS 16 e FBI su Rai 2 le puntate di Sabato 19 ottobre : NCIS e FBI sabato 19 ottobre due puntate su Rai 2, le anticipazioni Mente negli Stati Uniti sono partite le nuove stagioni, su Rai 2 prosegue l’appuntamento in prima tv assoluta con NCIS e FBI, sabato 19 ottobre due nuovi episodi. NCIS 16×19 L’ultima a morire Un ragazzo, fratello di un marine, è l’autore di una sparatoria all’’interno di un ospedale militare. Uccide un’infermiera e ferisce altre dodici persone. Da alcune ...

Le Parole della settimana di Sabato 19 ottobre - gli ospiti di Gramellini su Rai 3 : Le Parole della settimana su Rai 3 con Massimo Gramellini La puntata di sabato 19 ottobre alle 20:20: gli ospiti Sarà il presidente del Consiglio Giuseppe Conte l’ospite di punta della puntata di sabato 19 ottobre de Le Parole della settimana dalle 20:20 su Rai 3 con Massimo Gramellini. In una giornata particolarmente complicata, tra la Leopolda di Italia Viva di Matteo Renzi e la manifestazione di piazza di Lega – Forza Italia ...

Due nuovi episodi di NCIS 16 e FBI su Rai2 Sabato 19 ottobre : trame e promo : Prosegue la programmazione di NCIS 16 su Rai2 insieme a FBI, con due nuovi episodi ogni sabato in prima serata, trasmessi in prima visione assoluta per l'Italia. Entrambi procedural di CBS, che vanno in onda insieme anche negli Stati Uniti, sono giunti nella programmazione di Rai2 al diciannovesimo episodio, che per NCIS appartiene alla sedicesima stagione, mentre per FBI alla prima. Per quest'ultima parte di stagione, a differenza ...