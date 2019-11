Fonte : ilnapolista

(Di sabato 2 novembre 2019) Il coordinatore delle aree tecniche del Bologna, Walter, è intervenuto al termine della sfida contro l’Inter tornando a parlare della possibilità di vedere Ibrahimovic con la maglia del Bologna “Ibrahimovicvenire da noi per un rapporto che ha con Sinisa. Non è impossibile, si può fare e se dovesse succedere sarebbe per una questione di affetto tra loro due. Ibra vorrebbee posso dire che noidiperché succeda questa follia”. L'articolo: “Ibrahimovicdiaccada” ilNapolista.

GoalItalia : Sabatini sgancia la bomba: 'Ibra vuole venire ad aiutare Mihajlovic, faremo di tutto perchè accada questa follia'… - napolista : Sabatini: “#Ibrahimovic vuole aiutare #Mihajlovic, faremo di tutto affinché accada” Il coordinatore delle aree tecn… - moryzerotre : RT @GoalItalia: Sabatini sgancia la bomba: 'Ibra vuole venire ad aiutare Mihajlovic, faremo di tutto perchè accada questa follia' #Ibrahim… -