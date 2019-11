Rugby | Rassie Erasmus | “I ragazzi hanno creduto in loro stessi”

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) Al termine della finale della Coppa del Mondo diparlato i protagonisti del match, il CT del Sudafricaed il capitano degli Springboks, Siya Kolisi. Queste ledichiarazioni, raccolte da On.it. Così il CT sudafricano,: “Iinstessi. Sono stati insieme per diciannove settimane. Ci conosciamo bene l’uno con l’altro. Abbiamo preparato bene la partita e penso che abbiamo combattuto fino alla fine. Siamo stati anche un po’ fortunati“. Queste le parole del capitano degli Springboks, Siya Kolisi: “Sono stato grato per tutto quello che ha dovuto passare la squadra. Abbiamo affrontato tante sfide, ma il popolo sudafricano ci è stato vicino. Il coach ci ha detto che non stavamo più giocando solo per noi stessi, ma anche per tutte le persone a casa. Grazie a tutti per il sostegno, alle persone nei pub, ...

