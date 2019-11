Rugby | ranking mondiale aggiornato 2 novembre | Italia 12ma | il Sudafrica si prende la

Rugby - ranking mondiale aggiornato (28 ottobre) : Italia 12ma - Inghilterra in testa davanti al Sudafrica : Rilasciato alla fine delle semifinali della Coppa del Mondo il ranking mondiale di Rugby, che varia in modo sensibile nei piani alti poiché gli incontri della manifestazione iridata valgono in maniera doppia per la graduatoria rispetto a tutti gli altri, stravolgendo la situazione. Le due finaliste si ritrovano così ai primi due posti, mentre le squadre che si giocheranno il terzo posto inseguono, ma le ultime due sfide della rassegna iridata ...

Rugby femminile - ranking mondiale aggiornato (14 ottobre) : Italia sempre al sesto posto : Contestualmente a quello maschile è stato rilasciato anche il ranking mondiale del Rugby femminile: l’Italia resta saldamente al sesto posto, con circa mezzo punto di margine sull’Australia, settima ed a meno di un punto dagli USA, quinti. Più lontane le squadre dal quarto posto in su e dall’ottavo in giù. World ranking Rugby al 14.10.2019 (Top 10) 1 Nuova Zelanda 93.88 2 Inghilterra 92.12 3 Francia 87.36 4 Canada 85.56 5 USA ...

Rugby - ranking mondiale aggiornato (14 ottobre) : Italia 12ma - vola il Giappone : Rilasciato alla fine della prima fase a giorni della Coppa del Mondo il ranking mondiale di Rugby, che varia in modo sensibile poiché gli incontri della manifestazione iridata valgono in maniera doppia per la graduatoria rispetto a tutti gli altri, stravolgendo la situazione. Gli USA pagano la sconfitta pesante con Tonga e scivolano in 17ma posizione. L’Italia resta così in 12ma posizione, braccata però ora proprio da Tonga, e le Fiji, ...

Rugby - ranking mondiale aggiornato (5 ottobre) : Italia 12ma - ma il decimo posto è lontano : Continua a fluttuare abbastanza rapidamente con le partite della Coppa del Mondo il ranking mondiale di Rugby, che varia in modo sensibile poiché gli incontri della manifestazione iridata valgono in maniera doppia per la graduatoria rispetto a tutti gli altri, stravolgendo la situazione. La Georgia paga la sconfitta pesante con le Fiji e finisce dietro agli isolani, all’Italia ed agli USA. L’Italia sale così in 12ma posizione, ...

Rugby - ranking mondiale aggiornato (29 settembre) : crollano Irlanda e Fiji - Argentina in top 10 : Continua a variare sensibilmente con le partite della Coppa del Mondo il ranking mondiale di Rugby, che fluttua maggiormente dato che gli incontri della manifestazione iridata valgono in maniera doppia per la graduatoria rispetto a tutti gli altri, stravolgendo ulteriormente la situazione. Le Fiji pagano lo scotto dell’inattesa scofitto dell’Uruguay uscendo dalla top 10, dove rientra l’Argentina. L’Italia resta in 14ma ...

Rugby - ranking mondiale aggiornato (22 settembre) : Nuova Zelanda di nuovo in testa : Ridisegnato subito dopo le prime partite della Coppa del Mondo il ranking mondiale di Rugby, che fluttua maggiormente dato che gli incontri della manifestazione iridata valgono in maniera doppia per la graduatoria rispetto a tutti gli altri, stravolgendo ulteriormente la situazione. L’Irlanda viene subito scavalcata dalla Nuova Zelanda, grazie alla vittoria degli All Blacks sul Sudafrica. L’Italia resta in 14ma posizione, mentre in ...

Rugby - l’Irlanda in Coppa del Mondo da numero 1 del ranking - Italia al 14° posto : Ridisegnato per l’ultima volta prima della Coppa del Mondo il ranking mondiale di Rugby, anche se poi gli incontri della manifestazione iridata varranno in maniera doppia per il ranking rispetto a tutti gli altri, stravolgendo ulteriormente la situazione. L’Irlanda si issa per la prima volta in vetta, scavalcando per appena 7 centesimi la Nuova Zelanda. L’Italia scivola in 14ma posizione a causa della vittoria degli USA in ...