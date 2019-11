Roma rigenerata dalla cura Fonseca | gol ed entusiasmo per puntare all’Europa! Disastro

Fonte : sportfair

(Di sabato 2 novembre 2019) Lasupera 2-1 il Napoli e vola al terzo posto in piena zona Champions: partenopei in difficoltà, con 6 punti in 5 partite l’Europa si allontana L’11° turno di Serie A si apre con-Napoli, big match dà il via ad un pomeriggio di grande calcio nel quale ci saranno anche Bologna-Inter e il Derby della Mole fra Torino e Juventus. Se l’antipasto dell’Olimpico è indice dello spettacolo della giornata, ne vedremo delle belle. Luciano Rossi/LaPressee Napoli giocano una gara divertente, ricca di emozioni e spettacolo che premia l’intraprendenza della. I giallorossi vincono 2-1 grazie ai gol di Zaniolo e Veretout agganciando il terzo posto in classifica in piena zona Champions League. È unaquella vista questo pomeriggio, lasta dando i suoi frutti: dopo un’inizio stentato in campionato sono arrivati solo ...

