Roma-Napoli | diretta dalle 15 Formazioni ufficiali | Fonseca sceglie Cetin | Ancelotti con

Roma-Napoli diretta live - le formazioni ufficiali : super sfida in attacco : Roma-Napoli diretta live – Inizia con il botto la 10^ giornata del campionato di Serie A, nel primo match grande partita tra Roma e Napoli che preannuncia grande spettacolo. La squadra giallorossa sta attraversando un ottimo momento e punta le zone altissime della classifica, la squadra di Fonseca ha vinto agevolmente nell’ultimo match contro l’Udinese con il risultato di 0-4. Momento altalenante per il Napoli che però ha ...

Napoli – Respinto il ricordo di Ancelotti : il tecnico celeste salta la sfida contro la Roma : Ancelotti non sarà in panchina oggi all’Olimpico: Respinto il ricorso del Napoli Niente da fare per il Napoli: è stato Respinto il ricorso presentato per la squalifica di Carlo Ancelotti. Il tecnico celeste non potrà essere in panchina oggi nella sfida contro la Roma all’Olimpico. La Corte d’Appello aha Respinto il ricorso del Napoli presentato contro la squalifica per i fatti accaduti nella partita di mercoledì contro ...

Roma-Napoli formazioni ufficiali : Manolas ce la fa. Mertens dal primo minuto : Una sfida impegnativa quella che si disputerà a breve all’Olimpico tra Napoli e Roma, ecco le scelte dei due tecnici per portare a casa i tre punti. Il Napoli dovrà scendere in campo senza Ancelotti a cui è stata confermata la squalifica rimediata durante Napoli-Atalanta formazioni ufficiali Roma-Napoli ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko A ...

GdS – Roma-Napoli - attuato il piano di sicurezza : Roma-Napoli, attuate le misure di sicurezza Roma-Napoli desta sempre qualche preoccupazione dal punto di vista dell’ordine pubblico. La Gazzetta dello Sport riporta il piano di sicurezza che sarà attuato questo pomeriggio, con circa 800 steward messi a disposizione dalla Roma. Inoltre, saranno impiegati circa 1000 uomini delle forze dell’ordine. Da ieri sera – scrive la rosea – sono iniziate le operazioni di bonifica ...

