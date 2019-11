Roma-Napoli 2-1 | le pagelle di CalcioWeb | brilla Zaniolo | Smalling un muro Lozano

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 2 novembre 2019), ledi– Una supersi aggiudica 2-1 l’anticipo contro il. Ottimo risulato in chiave Champions League e pesanti punti guadagnati contro una diretta concorrente. Risposte positive da, Pastore e, mentre delude Cetin. C’è evidentemente qualcosa che non va intorno alla squadra di Ancelotti: il solito Milik non basta se gli altri “tenori” smettono di cantare. In alto la fotogallery., LEDIPAU LOPEZ 6 – Bravo in diversi interventi, solo fortunato invece quando ilcolpisce due legni nella stessa azione. AUDACE SPINAZZOLA 6.5 – Diventa all’improvviso un valore aggiunto per la squadra di Fonseca. Suo l’assist per la rete di. FUNGHETTO CETIN 4 – Esordio complicato. Inizia bene, ma va in confusione quando l’attacco ...

