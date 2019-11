Roma-Napoli 2-1 | i giallorossi volano al terzo posto

Al Napoli non basta un gol di Milik : la Roma stacca il Napoli di 4 punti : Terzo successo di fila in campionato per i giallorossi di Fonseca. Al Napoli non basta un gol di Milik. È

Roma-Napoli - Davide Ancelotti : “buon primo tempo - ma non siamo stati cinici. Pensiamo al Salisburgo” : Il Napoli esce dall’Olimpico di Roma con le ossa rotte. Un po’ di sfortuna e tanti demeriti hanno regalato tre punti importanti alla squadra di Fonseca. Al termine dell’incontro Davide Ancelotti, vice allenatore, oggi in panchina vista la squalifica del padre Carlo, ha risposto alle domande dei giornalisti Sky. Così ai media: “Abbiamo troppi problemi legati alla fase difensiva. Nel finale di primo tempo abbiamo ...

Roma-Napoli - prova di forza dei giallorossi : vittoria per 2 a 1 - segnano Zaniolo e Veretout. Gara interrotta per cori contro i napoletani : prova di forza della Roma di Fonseca all’Olimpico: Napoli battuto per 2 a 1 grazie ai gol di Zaniolo nel primo tempo e di Veretout su rigore nella ripresa, con la rete di Milik ad accorciare il risultato. Grazie a questo successo i giallorossi staccano in classifica la squadra di Carlo Ancelotti, assente in panchina per squalifica e sostituito dal figlio Davide, e salgono a 23 punti al momentaneo terzo posto, in attesa dell’Atalanta. ...

Roma-Napoli - Zaniolo : “voglio continuare a segnare. Terzo posto? Ce la possiamo fare” : Una stella brilla nell’universo della Roma. Il protagonista del momento è Nicolò Zaniolo, protagonista anche oggi contro il Napoli. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Sky, ecco le sue parole: “sono felice per questo periodo e spero di continuare cosi’ e segnare tanti altri gol. Terzo posto? Abbiamo grandi mezzi. Ce la possiamo fare e lo stiamo dimostrando”. Una rete dunque importante, che permette ai ...

Roma-Napoli 2-1 : Zaniolo e Veretout : volano i giallorossi Partita sospesa un minuto per cori discriminatori : Terza vittoria di fila per la squadra di Fonseca, Kolarov si fa parare un rigore. Debutto amaro per Davide Ancelotti in panchina al posto del papà squalificato. Partita sospesa per cori discriminatori

Roma rigenerata dalla cura Fonseca : gol ed entusiasmo per puntare all’Europa! Disastro Napoli : così la Champions si allontana : La Roma supera 2-1 il Napoli e vola al terzo posto in piena zona Champions: partenopei in difficoltà, con 6 punti in 5 partite l’Europa si allontana L’11° turno di Serie A si apre con Roma-Napoli, big match dà il via ad un pomeriggio di grande calcio nel quale ci saranno anche Bologna-Inter e il Derby della Mole fra Torino e Juventus. Se l’antipasto dell’Olimpico è indice dello spettacolo della giornata, ne vedremo ...

Roma-Napoli 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : brilla Zaniolo - Smalling un muro. Lozano decisivo [GALLERY] : Roma Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Una super Roma si aggiudica 2-1 l’anticipo contro il Napoli. Ottimo risulato in chiave Champions League e pesanti punti guadagnati contro una diretta concorrente. Risposte positive da Zaniolo, Pastore e Smalling, mentre delude Cetin. C’è evidentemente qualcosa che non va intorno alla squadra di Ancelotti: il solito Milik non basta se gli altri “tenori” smettono di ...

Magica Roma - è una squadra da scudetto : Napoli ko - la squadra di Fonseca punta la vetta della classifica [FOTO] : Roma-Napoli – E’ andato in archivio un bellissimo scontro per le zone altissime della classifica, in campo Roma e Napoli che si sono affrontate nel primo match dell’11^ giornata del campionato di Serie A, le due squadre hanno disputato un match dall’alto tasso tecnico, una partita che ha regalato spettacolo ed emozioni. Continua il momento magico della Roma, gli uomini di Fonseca hanno disputato un’altra ...