Roma-Napoli 2-1 | i giallorossi volano al terzo posto della classifica

Le 10 cose che ricorderemo di Roma-Napoli : Proviamo anche stavolta a mettere in fila le dieci lezioni che arrivano da questa partita o i dieci gesti con cui mandarla in archivio per ricominciare. Uno. I fischi a Manolas. Cominciano al primo tocco del greco e proseguono per un bel po’. Attesi, naturali, scontati. Non riesco a dire che Manolas abbia giocato con questa scimmia sulla spalla, non pare il tipo da lasciarsi intimidire, ma a me non pare nemmeno il tipo che non si lascia mai ...

Roma-Napoli 2-1 - pagelle / Un due novembre nefasto che è tutto colpa nostra : MERET. E’ un Due novembre nefasto, Ilaria cara, e il giovane Meret è ancora una volta il più vivo dei suoi compagni di squadra. Dopo il paperone con gli orobici, stavolta para il primo rigore romanista, devia tiri di Kolarov e Veretout e fa una meraviglia su Pastore, anche se poi è stato fischiato il fuorigioco. Eppure prende due pappine (Zaniolo e un altro penalty) e deve farsi assistere da Santa Traversa – 7 Che bello sapere che ...

LE PAGELLE – Super Meret e goal di Milik non bastano : Napoli sconfitto a Roma per 2-1 : Roma Napoli – Scialba ed indecifrabile prestazione del Napoli all’Olimpico contro la Roma. Gli azzurri vengono sconfitti dalla squadra giallorossa per 2-1. Gli uomini di Ancelotti -oggi assente sulla panchina azzurra per squalifica- soffrono il continuo forcing della compagine guidata da Fonseca. Il Napoli agisce solo a intermittenza sbagliando troppo in fase conclusiva. Un gran goal di Zaniolo ed un rigore di Veretout ...

Roma-Napoli - Fonseca : “ottima partita - ma non abbiamo ottenuto ancora nulla” : Ottima prestazione e grande risultato nel pomeriggio per la Roma. Il tecnico Paulo Fonseca può ritenersi soddisfatto della vittoria ottenuta dai suoi uomini contro il Napoli. Ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue dichiarazioni: “Non abbiamo ottenuto niente ancora, pensiamo alla prossima partita. E’ importante la vittoria di oggi in termini di classifica, ma il prossimo match è quello che più conta. Siamo partiti bene, ma dopo ...

Roma batte Napoli 2-1 : giallorossi momentaneamente terzi : Roma – Undicesima giornata di campionato all’Olimpico, con la Roma che ospita un Napoli deluso per un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Partita piacevole da vedere, giocata su ottimi livelli da entrambe le squadre e con grandi giocate da un lato e dall’altro. Ad uscirne vittorioso è l’undici di Fonseca, che porta a casa i tre punti grazie alle reti messe a segno da Zaniolo, al quarto goal in altrettante ...

Roma-Napoli - Davide Ancelotti : “buon primo tempo - ma non siamo stati cinici. Pensiamo al Salisburgo” : Il Napoli esce dall’Olimpico di Roma con le ossa rotte. Un po’ di sfortuna e tanti demeriti hanno regalato tre punti importanti alla squadra di Fonseca. Al termine dell’incontro Davide Ancelotti, vice allenatore, oggi in panchina vista la squalifica del padre Carlo, ha risposto alle domande dei giornalisti Sky. Così ai media: “Abbiamo troppi problemi legati alla fase difensiva. Nel finale di primo tempo abbiamo ...

La Roma stende il Napoli 2-1 Giallorossi terzi da soli in attesa dell'Atalanta : La Roma stende il Napoli all’Olimpico 2-1 grazie alle reti di Zaniolo (terzo centro in campionato, a segno nelle ultime tre gare tra campionato e Coppa) nel primo tempo e di Veretout su rigore nella ripresa, con la rete di Milik (quinto centro) ad accorciare il risultato nel secondo tempo, e stacca

Roma-Napoli - prova di forza dei giallorossi : vittoria per 2 a 1 - segnano Zaniolo e Veretout. Gara interrotta per cori contro i napoletani : prova di forza della Roma di Fonseca all’Olimpico: Napoli battuto per 2 a 1 grazie ai gol di Zaniolo nel primo tempo e di Veretout su rigore nella ripresa, con la rete di Milik ad accorciare il risultato. Grazie a questo successo i giallorossi staccano in classifica la squadra di Carlo Ancelotti, assente in panchina per squalifica e sostituito dal figlio Davide, e salgono a 23 punti al momentaneo terzo posto, in attesa dell’Atalanta. ...

Roma-Napoli - Zaniolo : “voglio continuare a segnare. Terzo posto? Ce la possiamo fare” : Una stella brilla nell’universo della Roma. Il protagonista del momento è Nicolò Zaniolo, protagonista anche oggi contro il Napoli. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Sky, ecco le sue parole: “sono felice per questo periodo e spero di continuare cosi’ e segnare tanti altri gol. Terzo posto? Abbiamo grandi mezzi. Ce la possiamo fare e lo stiamo dimostrando”. Una rete dunque importante, che permette ai ...

