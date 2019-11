Roma-Napoli 1-0 diretta live | altra magia di Zaniolo | Meret para un rigore

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 2 novembre 2019)– Inizia con il botto la 10^ giornata del campionato di Serie A, nel primo match grande partita trache preannuncia grande spettacolo. La squadra giallorossa sta attraversando un ottimo momento e punta le zone altissime della classifica, la squadra di Fonseca ha vinto agevolmente nell’ultimo match contro l’Udinese con il risultato di 0-4. Momento altalenante per ilche però ha chance per tornare in corsa per lo scudetto, gli azzurri hanno intenzione di mettersi alle spalle le polemiche della sfida contro l’Atalanta, in panchina non ci sarà Ancelotti, il ricorso presentato dal tecnico è stato infatti rigettato. Ecco le formazioni ufficiali ed ila partire dalle 15. 30′ – Si fa vedere anche il, doppia occasione da parte della squadra di Carlo Ancelotti. 25′ –grande ...

pisto_gol : Secondo @lucianomoggi e i suoi-pochi-accoliti in Napoli-Atalanta il fallo era di Llorente. D’altronde, sin dagli es… - OfficialASRoma : ?? @EdDzeko ha segnato 4 gol contro il Napoli, tutti in trasferta Altri numeri in vista di #RomaNapoli ??… - SkySport : ? #UltimOra #Napoli ? Respinto il ricorso per la squalifica di #Ancelotti ? L'allenatore non sarà in panchina contr… -